Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro'yu kabulüne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro'yu kabulünde, Türkiye-Yeni Zelanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Yeni Zelanda'nın ortak hafızasında müstesna yere sahip Çanakkale Savaşları'nın 111'inci yıl dönümüne denk gelen bu ziyareti önemli bulduklarını, Yeni Zelanda'yla ticaret başta olmak üzere savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Erdoğan, Yeni Zelanda'nın İslam karşıtlığıyla mücadelede sergilediği ilkeli tutumu memnuniyetle karşıladıklarını, Filistin davasına ve iki devletli çözüme hem Birleşmiş Milletler zemininde hem ikili düzeyde desteklerinin takdire şayan olduğuna işaretle Yeni Zelanda'nın Filistin Devleti'ni tanımasının çözüme katkı sunacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, gelecek yıl Pasifik Adaları Forumu Zirvesi'ni düzenleyecek Yeni Zelanda'ya başarılar diledi.

Erdoğan, Türkiye'nin, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele noktasında Avrupa'da yeşil dönüşümde hızla ilerleme kaydeden ülkelerin başında geldiğini, kasım ayında "BM İklim Sözleşmesi Taraflar Konferansı COP31"in Antalya'da tertipleneceğini hatırlatarak, Kiro'yu COP31 Zirvesi'ne davet etti.