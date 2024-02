Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem konutlarına ilişkin, "Temel atmasının üzerinden 1 yıl geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirerek, yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız." dedi.

Erdoğan, Mustafa Kemal Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Salondakilere, depremin ardından Hatay'da yapılan çalışmalara ilişkin görüntülerin yer aldığı bir video izleten Erdoğan, "Görüldüğü gibi yalan üzerine bina edilen icraat değil, hakikat üzerine bina edilen inşa hareketi. Kardeşlerim bu daha başlangıç." ifadesini kullandı.

Depremden zarar gören şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaların kesintisiz süreceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bölge genelinde halen yapımı süren 40 bin konutu da inşaatı tamamlandıkça peyderpey hak sahiplerine teslim edeceğiz. İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz. Amacımız takip eden dönemde de her ay 15, 20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturmaktır. Böylece temel atmasının üzerinden bir 1 geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirerek, yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız."

Hatay ve diğer deprem şehirlerinde, yeni yerleşim yerlerinin inşası ve yerinde dönüşümle tüm hak sahiplerinin evlerine veya iş yerlerine kavuşmasını sağlayacaklarının altını çizen Erdoğan, "Defne Hastanesi ile ilgili ne dediler? 'Yok böyle bir şey.' dediler. Ne oldu? Biz Defne'yi yaptık mı? Yaptık. Açılışını da bizzat bu kardeşiniz, bakanıyla tüm ekibiyle gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdi." diye konuştu.

"Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak"

Yalan üzerine hiçbir zaman hakikati bina etmediklerini belirten Erdoğan, "Bu hususta vatandaşlarımız müsterih olsun, devletlerine ve bize güvensin. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak. Karşılıklı anlayışla sabırla gayretle dayanışmayla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki şehirlerde sadece konut ve iş yeri yapmakla kalmadıklarını, bu şehirlerin meydanlarını ve ana caddelerini tarihi ve kültürel dokularına uygun şekilde yeniden düzenlediklerini söyledi.

Şehirlerin altyapısını ayağa kaldırmak için İller Bankası aracılığıyla mahalli idarelere 56 milyar liralık hibe desteği verdiklerini aktaran Erdoğan, "İnşallah bu yaz ayları deprem bölgesi şehirlerimizde tam bir altyapı seferberliğiyle geçecektir." dedi.

"Dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasına dahil etme aşamasındayız"

Depremin yol açtığı yıkımı, şehirlerin derlenip toparlanması ve vizyon sahibi kentlere dönüşmesinin vesilesi kılmanın peşinde olduklarına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü bin yıllık vatanımız olan bu toprakları bizden sonra da asırlar boyunca hayatlarını sürdürmek üzere evlatlarımıza miras bırakacağız. Şehirlerimizi ne kadar tarihi ve kültürel zenginlikleri korunarak, kimlikli yerleşim yerleri olarak geleceğe taşıyabilirsek, kendimizi o derece vazifesini hakkıyla yapmış sayacağız.

Kardeşlerim, yaşadığımız her felaket, maruz kaldığımız her saldırı, başımıza gelen her musibet bize milli birliğimizin ve devletimizin gücünün önemini hatırlatıyor. Cumhuriyet'imizin ilk asrının en büyük kazanımı Hatay'ın vatan topraklarına katılmasıydı. Türkiye Yüzyılı'nda Hatay'ın da içinde bulunduğu vatanın her karışını üzerinde güvenle huzurla müreffeh şekilde yaşayacağımız bir ülke haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Sıkıntılarımız, eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Ama hamdolsun 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diye ifade ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye'ye ulaşma azmimiz hepsinin üzerindedir. Ülkemizin potansiyeli de imkanı da gücü de bu hedefe ulaşmamıza yeter. Tek ihtiyacımız saflarımızı sıklaştırarak, birlik ve beraberlik içinde çok çalışmaktır."

Türkiye'nin bilhassa son 21 yıldaki atılımlarıyla siyasi, ekonomik, askeri olarak bölgesel ve küresel bir güç haline gelme yolunda önemli mesafe katettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Şimdi bunu tekamül ettirerek, ülkemizi her bakımdan dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasına dahil etme aşamasındayız. Hedeflerimize doğru azimle yürürken deprem afeti, terör saldırıları, ekonomik tuzaklar başta olmak üzere önümüzdeki muhtemel tehditleri de birer birer bertaraf etme kararlılığındayız." açıklamasında bulundu.

Alatlı'nın vasiyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, bugün toprağa verilen Alev Alatlı'nın millete emanet ettiği vasiyetini paylaşarak, şunları söyledi:

"Güneş her gün daha mütekamil bir dünyaya doğmaz. Tarih ezelden ebede dümdüz uzanan doğrusal bir hat değil, devirli bir oluşumdur. Gün olur, en gerideki en öndekinden ileride olur. Siz istihkamlarınızı güçlendirin, zor zamanları fırsata çevirin. Aziz ülkemizi ille de bir şeye benzetecekseniz, her budağından sürgün atan salkım saçak bir böğürtlen çalısına benzeteceksiniz. Bir sürgünü çiçeğe dururken, diğerinin kurumakta, ötekinin meyve vermekte olduğunu görün. Tek bir sürgüne takılıp kalmayın, bütüne bakmayı adet edinin. Unutmayın ki düz akılla anlaşılmaz, pergele, cetvele gelmez, kendisine has bir kimliği vardır Türkiye'nin. Madem ki son temsilcileriyiz gezegenin iyiliği için yaşatılması elzem bir medeniyetin..."

Alatlı'ya rahmet dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Evet binlerce yıllık medeniyet davamız Allah'ın izniyle kıyamete kadar sürecektir. Hatay'ımız başta olmak üzere ülkemizde topyekun bu kutlu yolda teriyle emeğiyle gerektiğinde canıyla mücadelesine devam edecektir. Ne deprem ne terör ne sınırlarımızı ve sabrımızı zorlayan alçaklar ne de emperyalistlerin kirli emelleri bizi bu yoldan alıkoyamayacaktır. Unutmayın, 'la galibe illallah' diye çıktığımız bu yolu birlikte yürüyecek, hedeflerimize birlikte ulaşacağız."

Notlar

Programın başında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Programda, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasındaki çalışmalara ilişkin video gösterimi yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da konuştuğu törene, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AFAD Başkanı Okay Memiş, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile AK Parti ve MHP milletvekilleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde butona basarak hak sahipleri için kura çekimini başlattı.

Konuşmanın ardından Erdoğan, kurayla belirlenen hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

(Bitti)