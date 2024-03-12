Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ülkelerden terör örgütüne verilen desteğin kesilmesini bekliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müttefiklerimiz başta olmak üzere, dost ülkelerden en azından DEAŞ bahanesiyle bölücü terör örgütüne verilen desteği keserek Türkiye ile dayanışma sergilemelerini bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda bu yıl 15'incisi düzenlenen Geleneksel Büyükelçiler İftarı'ndaki konuşmasında, Cumhuriyetin 100. yılını geride bırakmanın gururunu yaşayan Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Gazze ve Ukrayna'nın yanı sıra Suriye, Irak, Libya, Yemen ve Afganistan'da barış ve istikrara yönelik çabalara Türkiye'nin aktif katkı sağladığını vurgulayan Erdoğan; PKK, PYD, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, terörün her çeşidine karşı mücadele yürütüldüğünü ifade etti.

Güney sınırları ötesinde bir "teröristan" kurulmasına hiçbir şart altında müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu konuda artık müttefiklerimiz başta olmak üzere, dost ülkelerden en azından DEAŞ bahanesiyle bölücü terör örgütüne verilen desteği keserek Türkiye ile dayanışma sergilemelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Son 10 yıldaki tüm gelişmelerin şu gerçeği çok net gösterdiğini dile getiren Erdoğan, "Terör örgütleri vasıtasıyla çıkarların korunması mümkün değildir. Bu tür hesaplar tıpkı kumdan kale misali sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Bölgemizde kalıcı istikrar ve huzurun tesisi, yılanla aynı çuvala girmekten değil, meşru aktörlerle ortak bir zeminde buluşmaktan geçiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu ortak zeminin bulunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney Kafkasya'da istikrarın korunmasının Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının imzalanmasıyla bölgede yeni bir dönemin başlamasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan ile son dönemde hakim olan olumsuz atmosferin somut sonuçlar vermesini ümit ettiklerini söyledi. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarıyla egemen eşitliği göz ardı edilerek bir çözüme ulaşılmasının mümkün olmadığının altını çizen Erdoğan, Balkanlar'ın istikrar ve huzuruna katkı sağlayan adımların her zaman destekçisi olduklarını ifade etti.

Kosova'daki NATO gücünün komutasını geçen yıl ekim ayından bu yana Türkiye'nin yürüttüğünü hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin 70 yıldan fazla süredir etkin ve güçlü üyesi olduğu NATO'nun, güvenliğin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin NATO müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'yle Washington'da düzenlenen son stratejik mekanizma toplantısında, işbirliğini geliştirmeyi kararlaştırdıklarını, Avrupa Birliği üyeliğinin de stratejik hedef olmaya devam ettiğini belirtti.

Yeniden Asya Girişimi'ni güçlendirirken Latin Amerika ve Afrika açılım politikalarının müspet sonuçlarının alındığını dile getiren Erdoğan, 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni bu yıl içinde gerçekleştirmek üzere çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun üçüncüsünün 1-3 Mart tarihlerinde 148 ülkeden 4 bin 700 katılımcıyla başarıyla düzenlendiğini söyledi.

"Müslüman'ın inancına yönelik apaçık bir saldırı olan eylemlere fırsat verilmemesini bekliyoruz"

Her 15 Mart'ın "İslamofobi'yle Mücadele Uluslararası Günü" olarak idrak edildiğini hatırlatan Erdoğan, bu yıl ramazana tekabül eden 15 Mart vesilesiyle giderek artan İslam düşmanlığıyla mücadelenin önemini bir kez daha vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kutsal kitabımızın yakılmasına kadar varan alçakça saldırılara fikir hürriyeti denilerek müsamaha gösterilmesini hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Yaklaşık 2 milyar Müslüman'ın inancına ve mukaddesatına yönelik apaçık bir saldırı olan bu eylemlere fırsat verilmemesini bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, 30 Mart'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildiğini anımsatarak eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" ile çevre ve atık bilincini yaygınlaştırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek kuşakların emaneti olan çevrenin korunması hususunda büyükelçilerden gerekli desteği beklediklerini söyledi.

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yerel yönetimlerde güzel neticeler elde edeceğimize inanıyorum"

Büyükelçilerle yaptığı son iftar programına da değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerle son iftarımızda Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta (2023) yapılan genel seçimlerin hemen arifesinde bulunuyordu. İftarımızda sizlere dalga dalga büyüyen zaferin ayak seslerini duyduğumuzu söylemiştik. Yaşadığımız asrın felaketi 6 Şubat (2023) depremlerine rağmen mayıs seçimlerini yüzde 90'ları bulan rekor katılım oranıyla tam bir demokrasi şöleni havasında gerçekleştirdik. Seçimlerin ikinci turunda yüzde 52'yi aşan oy oranıyla aziz milletimizden beş sene daha Türkiye'ye ve kendisine hizmet etme yetkisi aldık. Tıpkı geçen seneki gibi bugünkü iftar programımızı da yine bir seçim sürecinde yapıyoruz."

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeni bir zafere imza atmayı amaçladıklarını belirten Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yerel yönetimler boyutunda da inşallah güzel neticeler elde edeceğimize inanıyorum." dedi.

Erdoğan, konuşmasını "Ülkelerinize, halklarınıza Türkiye'nin ve milletimizin en kalbi selamlarını iletmenizi sizlerden rica ediyorum. Ramazan soframıza misafir olduğunuz için teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum." sözleriyle tamamladı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde, Türkiye'deki en kıdemli büyükelçi olan Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya selamlama konuşması yaptı.

Programa, büyükelçilerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

(Bitti)