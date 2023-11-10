Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in vasiyeti olan, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini, Milli Mücadele...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in vasiyeti olan, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini, Milli Mücadele ruhuyla sürdürüyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in vasiyeti olan, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini, Milli Mücadele ruhuyla sürdürüyoruz"
Kaynak: AA / Güncel