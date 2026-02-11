Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki evlerin ödeme detaylarını ilk kez açıkladı. Erdoğan, "11 ilimizdeki vatandaşlarımız evlerine faizsiz sabit fiyatlarla kavuşacak. Konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Dahası 2 yıl ödeme almayacağız. 18 yıl boyunca aynı fiyat ödenecek. 3+1 konutlarımız için ayda 8 bin 750 TL taksit ödenecek. Peşin ödemek isteyen 484 bin TL'den evleri alabilecek" ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat deprem konutlarının 18 yıl boyunca sabit ve faizsiz fiyatlarla satılacağını açıkladı.
  • Deprem konutlarının fiyatlarının yüzde 65'ini devletin ödeyeceği ve ödemelerin anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacağı belirtildi.
  • Peşin ödemek isteyenler için deprem konutlarının 484 bin liradan, köy konutlarının ise 448 bin liradan satılacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"23 yıldır ne yaptıysak 6 Şubat deprem konutları için de aynısını yapıyoruz. İzmir'de konutların taksidi bin 600 lira. Her bir kardeşimiz sembolik rakamlarla ev sahibi oldular. 11 ilimizdeki vatandaşlarımızda evlerine faizsiz sabit fiyatlarla kavuşacak. Milletimiz için en uygunu neyse onu ortaya çıkardık.

Yaptığımız 455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor, dahası 2 yıl ödeme almayacağız. 18 yıl boyunca da aynı fiyat ödenecek. 18 yıl boyunca sabit ve faizsiz olacak. Ödemeler anahtarlar teslim alındıktan 2 yıl sonra başlayacak. 18 yıl boyunca da aynı fiyatla ödeyecek. Konutlarımızı ortalama 1 milyon 890 bin liralık fiyatla vatandaşımıza sunacağız. Üç artı bir konutlarımız için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek. Bu fiyat değişmeyecek, 18 yıl boyunca sabit, yani faizsiz olacak.

Vatandaşımıza bir alternatif daha sunuyoruz. Peşin ödemek isteyen olursa Meclisimizde düzenleme yapacağız. 484 bin liradan, yani neredeyse dörtte biri fiyatına vatandaşlarımız bu evleri alabilecek. Bunu alırken kredi kullanmak isteyen vatandaşımıza da kamu bankalarımız gerekli kolaylığı sunacak. Yine köy evlerimizde altyapı maliyetlerini karşılayacak, ayrıca maliyet üzerinden yüzde elli indirim yapacağız. Orada da ödemeler on sekiz yıl boyunca 8.100 lira sabit taksitle olacak. Yine peşin almak isteyen vatandaşımız köy konutlarımızı da 448 bin liradan peşin olarak alabilecek. Evet, açıkladığımız ödeme rakamlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Çağla Taşcı
