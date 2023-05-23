Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyorum ki 'En gerçekçi anketi pazar günü benim milletim yapacak.' Nerede yapacak? Sandıklarda yapacak. Rabb'imden, 28 Mayıs'ta bu aziz millete 5 yıl daha hizmet etme şerefini bizlere nasip etmesini diliyorum. Biliyorum ki benim milletim en doğru olanı yapacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisinin Necmettin Erbakan'ın partisi olması diye bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Erdoğan, "Saadet Partisinin, Hocamızın partisinin devamı diye bir niteliği kalmamıştır, yoktur çünkü Hocamızın partisinin başında olan kişi kalkıp da Kılıçdaroğlu'nun, affedersin, anonsunu yapacak kadar zavallı duruma düşmez. Bunlar bu duruma düştüler. Şu anda Erbakan Hocamızın oğlunun kurduğu Yeniden Refah Partisi, onunla mukayese edilemeyecek derecede çok daha farklı bir konumda. En azından kendi logosuyla girmek suretiyle 5 milletvekilliği çıkarması da bunun ne kadar onurlu olduğunu göstermiştir. Saadet ise işte Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu hesap tekniklerinden almış olduğu milletvekillikleriyle herhalde yoluna devam edecek." diye konuştu.

Savunma sanayisinde atacakları adımların Batı'nın ilerisinde olması durumunda bundan rahatsızlık duyulabileceğini ifade eden Erdoğan, "Yani TCG Anadolu, Kızılelma, Anka 3, Kaan savaş uçağımız, Hürjet, Atak helikopteri, Altay tankımız ve daha sayamadığım birçok yeni sistemimiz, özellikle mühimmatımız, silahımız var. Tabii bunlar onları rahatsız ediyor. Bunların hepsi, kendi savunma kabiliyetimizi arttırmaya yönelik çalışmalarımız. Peki siz, bizim bu çalışmalarımızdan dolayı Azerbaycan'dan, Katar'dan, Libya'dan rahatsızlık ifadesi duydunuz mu? Hayır. Başarımızdan rahatsız olanlara baktığımızda kimin dost, kimin düşman olduğunu daha net görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yenilikçi hamlelerimizin önünü kimse kesemeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede ve savunma sanayisinde Türkiye'nin hep yalnız bırakıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"'Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.' dedik ve dediğimizi yaptık. Bu hamleleri milletimizin bekası, ülkemizin geleceğini güvence altına almak için yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Yenilikçi hamlelerimizin önünü kimse kesemeyecektir. Birileri rahatsız oluyor, birilerinin huzuru kaçıyor diye kendi planlarımızı, programlarımızı bozamayız, bozmayacağız. Savunma sanayimizi, özellikle belirlediğimiz planlama, program çerçevesinde yoluna devam edeceğiz ki güçlenerek yarınlara ulaşalım ama bu şu andaki muhalefetle kesinlikle yapılamaz çünkü onların böyle bir derdi yok."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "İHA'lara, SİHA'lara da dokunacağız, hesap soracağız." şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Kalkıp kendi milli, yerli savunma sanayiinde 'Ona dokunacağız, buna dokunacağız.' derken bu ülke yalnız değil ki. Nereye dokunuyorsun? Kimsin, nesin sen? Böyle bir yetkiyi nereden aldın? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunların bir defa özellikle bu ülkenin kendi milli derdine, yerli derdine saygıları yok. İşte onlara bu cevabı vermek için, onlara bu hesabı sormak için bu pazar günü, özellikle benim halkım milli ve yerli olarak kendi savunma sanayiine, kendi ülkesini korunmasına, terörle mücadelesine sahip çıkma uğruna inanıyorum ki Cumhur İttifakı'na desteğini çok daha güçlü verecektir, Erdoğan'a desteğini çok daha güçlü bir şekilde verecektir." diye konuştu.

"Teröristi gördüğümüz yerde imha etmekte kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta şehit edilen askerle ilgili soruya, "İş terse döndüğü anda Bestler Dereler'de 5 şehidimiz oldu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, gereği yapıldı. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Hepsinin yakınlarıyla telefon görüşmelerimi yaptım. Onlara da sabırlar diledik. Karşı operasyonlarımız devam ediyor. Terör örgütü ne karar alırsa alsın biz, PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında sürdürmeye kararlıyız. İnlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkacağız. Bu terör örgütleri pazarlık yaptıklarına karşı eylemsizlik kararı almıştır. Masa arkadaşlarına bunlar sözler verdiler. Biz kimseyle pazarlık yapmadık. Sözler vermedik. Teröristi gördüğümüz yerde imha etmekte kararlıyız." cevabını verdi.

"Kılıçdaroğlu, sırtını PKK terör örgütüne dayamıştır"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleriyle ortaklığının artık alenileştiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onlarla beraber yol haritasını belirlemişlerdir. Hatta hatta video çekimleri de yapmışlardır. PKK elebaşları, 'İkinci turda da Kılıçdaroğlu'na oy vermeliyiz.' diye peş peşe açıklamalar yapıyor. Bu açıklamalar gösteriyor ki Kılıçdaroğlu, sırtını PKK terör örgütüne dayamıştır. Gücünü onlardan alıyor. Rabb'im kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Böyle bir utanç yaşatmasın. Bu şahsın, PKK'nın saldırdığı tek siyasetçi olduğu iddiası da safsatadır. PKK bu eyleminden dolayı çıkıp 'Hedefimiz ne CHP ne Kılıçdaroğlu idi.' diyerek özür dilemiştir. Bu kadar açık, ortada. Kılıçdaroğlu, bir askerimizin şehit olduğu o menfur saldırıyla ilgili PKK'nın adını anmaktan özenle kaçınmıştır. Daha kundaktaki bebekleri, sivilleri, kadınları, öğretmenleri katlederken bir kez olsun pişmanlık duymayan caniler, niçin Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemiştir? CHP Genel Başkanı'nın çıkıp bunu millete dürüstçe açıklaması gerekir. Kılıçdaroğlu'nun, Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. 'Haydi haydi' türü. Aldınız mı? Kandil'dekilerle bu şekilde ama montaj ama şu ama bu video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar, videolarla bunlara destek verdiler. "

"En gerçekçi anketi pazar günü milletim yapacak"

Erdoğan, bu hafta sonu Hatay'a gittiğini hatırlatarak, "Hatay'da, Defne'de tabloları gördük. Meydanda bakıyorsun, 40 bin kişi var. Gaziantep'e geldik. Gaziantep'te, meydanda 100 bin kişi var. Şimdi, 14 Mayıs seçimleri ne yaptı? Bütün bu balon anketlere en güzel cevap oldu. Siyaseti meydanlarda, sahada milletin içinde yapan bir kişi olarak, benim için en doğru analiz meydanlardır. Bu konuda şükürler olsun hiç yanılmadım. Gaziantep, 100 bin kişi, bunun anketle manketle izahı olmaz. Bu, çok açık, net ortada. Onun için, '28 Mayıs'ta özellikle anket yapmaya da gerek yok.' diyorum. Şimdi, bazı anket firmalarının neticeleri elimde ama ben anketler üzerinden değil. Diyorum ki 'En gerçekçi anketi pazar günü benim milletim yapacak.' Nerede yapacak? Sandıklarda yapacak. Rabb'imden, 28 Mayıs'ta bu aziz millete 5 yıl daha hizmet etme şerefini bizlere nasip etmesini diliyorum. Biliyorum ki benim milletim en doğru olanı yapacaktır. Bu millet, aldatılmaya layık değil. Dürüst bir neticeyle bu işi noktalamak ve ondan sonra 21-22 yılın tecrübesini inşallah milletime yeniden aktarmaya nail olalım."

Erdoğan, annesinin de yer aldığı videonun gösterilmesinin ardından "Annenizi özlüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Özlenmez mi? Ana, bambaşka bir şey." dedi.

Pazar günü millet ve ülke için hayırlı bir neticeyle noktayı koymak istediklerini dile getiren Erdoğan, "Büyük Türkiye Zaferi" için hep birlikte milleti sandığa davet ettiğini sözlerine ekledi.

(Bitti)