Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi, habis niyetlilere verecek tek karış toprağımız da yoktur,... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi, habis niyetlilere verecek tek karış toprağımız da yoktur,...
AA - Güncel
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'nde bir konuşma yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'nde bir konuşma yaptı.
AA / Güncel