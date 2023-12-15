Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'la F-16 konusunda görüşme) Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili Kongre'ye teklifini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'la F-16 konusunda görüşme) Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili Kongre'ye teklifini yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'la F-16 konusunda görüşme) Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili Kongre'ye teklifini yapmaya hazır olduğunu söyledi." - İSTANBUL