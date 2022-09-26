Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'dakiler başta olmak üzere dünya havacılığı çok ciddi sorunlarla boğuşurken, hamdolsun bizim havalimanlarımız rekordan... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'dakiler başta olmak üzere dünya havacılığı çok ciddi sorunlarla boğuşurken, hamdolsun bizim havalimanlarımız rekordan rekora koşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'dakiler başta olmak üzere dünya havacılığı çok ciddi sorunlarla boğuşurken, hamdolsun bizim havalimanlarımız rekordan rekora koşuyor." Güncel Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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