Erdoğan: Bu Zihniyet Görevde Olduğu Müddetçe İstanbul'un Trafik Çilesi Daha da Artacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu açılış töreninde; "Yol yapmayı, tünel yapmayı, köprü yapmayı, metro yapmayı, vapur işletmeyi, mevcut ulaşım hatlarını verimli şekilde çalıştırmayı bilmeyen bir belediye yönetiminin yol açtığı bu acı tablo, İstanbul'un kaderi değildir. Bırakın yeni projeler geliştirmeyi, sorunsuz, sıkıntısız işleyen bir sistemi devam ettirmeyi bile beceremediler. Bu zihniyet görevde olduğu müddetçe İstanbul'un trafik çilesi daha da artacak, İstanbullu kardeşlerim trafikte daha fazla vakit harcayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu açılış törenine Cumhurbaşkanlığı'ndan canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"Uzunluğu 14 kilometre olan 4 istasyonlu bu hat sayesinde Arnavutköy'den havalimanına 8 dakikada gidilebilecek. Aynı zamanda bu açılışla Arnavutköy'ü Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı hattına da bağlıyoruz. Arnavutköy-Gayrettepe arasındaki ulaşım da bu metroyla 41 dakikaya düşüyor. Bu projenin Halkalı istikametindeki etabını da inşallah 1 yıl içinde hizmete sunmayı hedefliyoruz.

Şehrimizdeki raylı sistem ağının toplam mesafesi ise 362 kilometreyi buldu. Daha önemlisi, bu raylı sistemlerin büyük bölümü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapılmıştır. Mesela son 5 yılda İstanbul'da belediye tarafından yapılan metro uzunluğu sadece 8 kilometredir. Kalan tüm projeler ya daha önceki dönemden kalmadır ya da Bakanlığımız tarafından hayata geçirilmiştir. Hatta üzeri toprakla kapatılarak tümden iptal edilen projeler de mevcuttur.

"İSTANBUL'DA TIPKI 1989'DAKİ GİBİ KİRLENMİŞ BİR YÖNETİM VAR"

Bugün İstanbul yollarını gösteren ekranlara baktığınızda günün çoğunda yolların kırmızı olduğunu yani durma noktasına yakın bir yoğunlukta trafik olduğunu görürsünüz. Yol yapmayı, tünel yapmayı, köprü yapmayı, metro yapmayı, vapur işletmeyi, mevcut ulaşım hatlarını verimli şekilde çalıştırmayı bilmeyen bir belediye yönetiminin yol açtığı bu acı tablo, İstanbul'un kaderi değildir. Bırakın yeni projeler geliştirmeyi, sorunsuz, sıkıntısız işleyen bir sistemi devam ettirmeyi bile beceremediler. Bu zihniyet görevde olduğu müddetçe İstanbul'un trafik çilesi daha da artacak, İstanbullu kardeşlerim trafikte daha fazla vakit harcayacak. İstanbul, gerçek belediyeciliği ziyadesiyle hak etmektedir. Üstelik bugün İstanbul'da sadece iş bilmez, iş yapmaz, eser ve hizmet fukarası değil, tıpkı 1989'da olduğu gibi kirlenmiş bir yönetim var. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı eserler ve hizmetlerle değil, nereye gittiği belli olmayan deste deste para görüntüleriyle anılmaktadır.

"İSTANBUL'U GERİLETENLER HEM ŞEHRE HEM ÜLKEYE BÜYÜK BİR KÖTÜLÜK YAPMIŞLARDIR"

İstanbul'u depreme hazırlığıyla, ulaşımıyla, çevresiyle, sosyal belediyeciliğiyle geriletenler, siyaseti de kirleterek hem şehre hem ülkeye çok büyük bir kötülük yapmışlardır. Geciken eser ve hizmetlerin telafisi vakit ve kaynak meselesidir. Ama kirlenen siyasetin bedeli gençlerimizin kalbinde ve kafasında oluşturacağı soru işaretleri sebebiyle nesiller boyu sürecektir. Milletimiz benzeri durumlara 1980'li, 1990'lı yıllarda şahit oldu.

İnşallah 31 Mart'tan sonra şehirlerimiz tüm bu tartışmaların uzağında eser ve hizmet gündemli hayatlarına yeniden dönecek. İstanbul, Sistem İstanbul Projesi ile keyfi, kibirli ve kirli zihniyetlerden kurtulup programlı, planlı, projeli, şeffaf, adil bir yönetime kavuşacak. İstanbul, depreme hazırlık için yapılacak 650 bin yeni konuta kavuşacak. İstanbul, bin kilometreyi bulacak raylı sistem ağırlıklı yeni ulaşım projelerini konuşacak. İstanbul, çocuklarından yaşlılarına, engellilerinden kadınlarına, her bireyi kucaklayan sosyal belediyecilik faaliyetlerini konuşacak. İstanbul, tarihi ve kültürel varlıklarının ihyasıyla maziden atiye kurulan köprüyü konuşacak. Velhasıl İstanbul, belediye başkanının maceralarını, kibirli hırslarını değil, şehrine yaptığı eserleri, hizmetleri, projeleri, yatırımları konuşacak."

"MURAT, MALINIZA SAHİP ÇIKIN. ÇIKMAZSANIZ BU ADAMLAR SAHİP ÇIKAR"

Erdoğan açılışın ardından Cumhur İttifakı ve AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum'a seslenerek; "O buna da sahip çıkar. Bunu onun sahiplenmemesi için millete iyi anlatmak lazım. Murat, sahip çıkın. Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar" dedi. Kurum ise, "Anlaşıldı sayın Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi.