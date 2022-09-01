Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailelerimiz evlatlarını özgürlük adına popüler kültürün acımasız dişlilerine terk etmesinler"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "20.000 Öğretmen Atama Töreni"nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "20.000 Öğretmen Atama Töreni"nde konuştu. (3)
Kaynak: AA / Güncel