Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailelerimiz evlatlarını özgürlük adına popüler kültürün acımasız dişlilerine terk etmesinler" Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "20.000 Öğretmen Atama Töreni"nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "20.000 Öğretmen Atama Töreni"nde konuştu. (3) Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ailelerimiz evlatlarını özgürlük adına popüler kültürün acımasız dişlilerine terk etmesinler' - Haberler

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