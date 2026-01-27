Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Telefonda Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye'deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, savunma sanayii başta olmak üzere ticari münasebetler ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin komşusu Suriye'de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiğini, bu konuda ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu'nun hayırlı çalışmalara imza atmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani felaketin sonlandırılması ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ile bölgemizde kalıcı barışın önünün açılacağına inandığını söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz

"Onu başbakan seçerseniz yardımı keseriz"
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme! Bir numaralı gündem belli
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha tutuklandı

Atlas'ın ailesini tehdit eden şahıs hakkında sıcak gelişme