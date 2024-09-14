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Cumhurbaşkanı Atamaları: Muhammet Kasım Gönüllü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oldu

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Cumhurbaşkanı kararıyla Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü atandı. 1986 doğumlu Gönüllü, ODTÜ Makine Mühendisliği mezunu olup çeşitli kamu kurumlarında görev yapmıştır.

Cumhurbaşkanı kararıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü atandı.

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Gönüllü, 1986 yılında Ankara'da doğdu, 2004 yılında Özel Yavuz Sultan Fen Lisesini bitirdi. Lisans eğitimini 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde bitiren Gönüllü, yüksek lisans eğitimini 2013 yılında aynı üniversitede Makine Mühendisliği bölümünde mekatronik üzerine tamamladı.

Yüksek lisans eğitimi sırasında, KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Desteği alarak girişimci olan Gönüllü, 2012 yılında Kamu İhale Kurumu'nda Elektronik İhale Dairesi'nde yazılım uzmanı olarak göreve başladı ve bu kurumda sırasıyla teknik lider ve yazılım mimarı olarak görev yaptı.

ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı'nda 2015-2017 yılları arasında yönetim kurulu üyesi olan Gönüllü, 2016-2018 yılları arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nda teknoloji danışmanı olarak uluslararası projelerde görevler üstlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında 2018 yılında göreve başlayan Gönüllü, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in ilk yıllarından itibaren planlanması ve yürütülmesinin yanı sıra Deneyap, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ve Türkiye Açık Kaynak Platformu projelerinde rol aldı.

Türkiye Kalkınma Fonu Teknoloji ve İnovasyon Fonu Yatırım Komitesi Üyesi ve Türk Sınai ve Mülkiyet Değerleme Mühendislik Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Gönüllü, evli ve 2 çocuk babasıdır.

TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın oldu

Öte yandan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığına Prof. Dr. Orhan Aydın atanırken, Başkan Yardımcılığına, Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Bakanlığın Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığına da atamalar yapıldı.

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kuruluşları üst kademe kamu yöneticiliklerine, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne, Rekabet Kurulu Üyeliğine, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine de atamalar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Güncel

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