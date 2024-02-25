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Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Aksu'da seçim koordinasyon merkezi açtı

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Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Aksu ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Tütüncü, açılışta yaptığı konuşmada, Antalya'nın genelinde 'altın çağı' başlatmaya aday olduklarını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Aksu ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Tütüncü, açılışta yaptığı konuşmada, Antalya'nın genelinde "altın çağı" başlatmaya aday olduklarını belirtti.

Güzel hatırlanmak amacıyla görev yaptığı Kepez'e 15 yılda güzel eserler kazandırdıklarını anlatan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Gece gündüz çok çalıştık. Kepez'in en büyük sorunları tapu, imar, mülkiyet sorunlarıydı. Bunların hepsini çözdük. 2009'da hangi sokağa girersek girelim tapu soruluyordu, hangi mahalleye uğrarsak imar talep ediliyordu. Hangi kalbe dokunsak, hangi kalbin kapısını çalsak tapu soruluyor, imar talep ediliyordu. Geldiğimiz noktada yeni döneme mülkiyet sorunları tertemiz bir Kepez bırakıyoruz. 90 bin gecekonduyu kavgasız gürültüsüz kaldırdık. Bunları kentsel dönüşümle gerçekleştirdik. Antalya'nın 19 ilçesine eserlerin de hizmetlerin de en güzelini getireceğiz."

Tütüncü, Cumhur İttifakı ruhu ile 31 Mart'ta Antalya'da tarih yazacaklarını, Aksu'nun sorunlarını da çok iyi bildiklerini belirterek, "Aksu bugüne kadar görmediği hizmetlerle tanışacak. Yeni nesil uygulamaları ile bambaşka günlere doğru yürüyecek." ifadesini kullandı.

Açılışa TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Cumhur İttifakı Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Kaan Şahin, il ve ilçe teşkilatları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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