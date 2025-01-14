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Çukurova Üniversitesi Rektörü 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Çukurova Üniversitesi Rektörü 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerde beğendiği fotoğrafları oyladı ve fotoğrafçıların emeklerini takdir etti.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Beriş'i makamında ziyaret eden AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan, "Yılın Kareleri" oylaması hakkında bilgi verdi.

Beriş, daha sonra AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi, beğendiği kareleri oyladı.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Listeler", "Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" fotoğraflarını tercih eden Beriş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Mert Alper Derviş'in "Zor İmtihan" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Beriş, "Spor" kategorisinde ise tercihini Burak Akbulut'un "Sevinçten havalarda" başlıklı karesinden yana kullandı.

"Bütün fotoğrafların her birinin birinciliğe layık olduğunu düşünüyorum"

Beriş, "Yılın Kareleri"nde birbirinden güzel ve etkileyici fotoğraflar olduğunu belirterek, seçim yaparken oldukça zorlandığını söyledi.

Kendi bakış açısı doğrultusunda tercihlerini belirlediğini ifade eden Beriş, şöyle konuştu:

"Burada finale kalan bütün fotoğrafların her birinin birinciliğe layık olduğunu düşünüyorum. Anadolu Ajansı'nın fedakar muhabirlerini, foto muhabirlerini, tüm habercilerini bu emeklerinden, katkılarından dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ayrıca yarışmayı düzenleyen, başlatan ve ilerleten Anadolu Ajansının bütün yöneticilerine de çok teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı Türkiye'nin dünyaya yansıyan en önemli markalarından biri. Kurtuluş Savaşı ile yaşıt tarihi olan bir ajans. Hem ülkemiz için hem de tarihimiz için son derece önemli bir ajans."

Beriş, önümüzdeki dönemde ÇÜ ile Anadolu Ajansı arasındaki işbirliklerini arttırmak, geliştirmek ve güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
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