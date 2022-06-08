Çukurova Üniversitesi öğrencileri biyolojik çeşitliliği gözlemledi - Haberler

Çukurova Üniversitesi öğrencileri biyolojik çeşitliliği gözlemledi
AA - İsmihan Özgüven - Güncel
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Çukurova Üniversitesi Aladağ Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı öğrencileri, ders kapsamında kamp kurdu.
Çukurova Üniversitesi Aladağ Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı öğrencileri, ders kapsamında kamp kurdu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Öğretim Görevlisi Gökhan Ergan'ın arazi kamp teknikleri dersi kapsamında öğrenciler Aladağlar Milli Parkı'nda saha incelemelerinde bulundu.
Doğa Koruma Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü uzmanlarının da katıldığı kampta öğrenciler, biyolojik çeşitliliği de inceledi.
AA / İsmihan Özgüven - Güncel