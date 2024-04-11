Çubuk'ta Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Çubuk Kaymakamlığının bahçesinde düzenlenen bayramlaşmaya Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, burada bayramlaşmaya katılanlarla tek tek bayramlaştı. Çeşitli ikramların yapıldığı programın ardından Kaymakam Keleş ve protokol, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Jandarma Komutanlığına giderek göre başındaki güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Kaymakam Keleş ve beraberindekiler daha sonra Abidin Yılmaz ve Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerini ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutladılar.

Protokol üyeleri Çubuk Şehitler Anıtını da ziyaret ederek, burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Belediye Başkanı Demirbaş ise daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve partililerle bayramlaştı.

Kendisine her konuda destek olan partililere teşekkür eden Belediye Başkanı Demirbaş, burada yaptığı konuşmada mutlu ve huzurlu bir bayram dileyerek, belediye başkanı olarak başta ilçesinin huzur ve mutluluğu olmak üzere yeni yatırımlar ve hizmetler kazandırmak için var gücüyle çalışacağını söyledi.