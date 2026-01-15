CTP Genel Başkanı İncirli, Ak Parti'li Elitaş ile Görüştü

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş ile bir araya geldi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ankara'daki temasları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş ile bir araya geldi. CTP tarafından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan görüşme verimli ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşti. Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasındaki ekonomik mali iş birliğine ilişkin konuların yanı sıra bölgedeki güncel siyasi gelişmeler ve enerji odaklı konular ele alındı.

Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli'ye Dışilişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros ve CTP Eğitim Sekreteri ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Feriha Tel eşlik etti.