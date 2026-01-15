Haberler

CTP Genel Başkanı İncirli, Ak Parti'li Elitaş ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ana muhalefet partisi CTP'nin Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-KKTC ekonomik iş birliği, siyasi gelişmeler ve enerji konuları ele alındı.

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş ile bir araya geldi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ankara'daki temasları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş ile bir araya geldi. CTP tarafından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan görüşme verimli ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşti. Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasındaki ekonomik mali iş birliğine ilişkin konuların yanı sıra bölgedeki güncel siyasi gelişmeler ve enerji odaklı konular ele alındı.

Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli'ye Dışilişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros ve CTP Eğitim Sekreteri ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Feriha Tel eşlik etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

Arkadaşına para yollayan Osimhen bin pişman oldu
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay
İstanbul'da afiş polemiği! AK Parti'den iddialara net yanıt geldi

İstanbul'da afiş polemiği! AK Parti'den iddialara net yanıt geldi