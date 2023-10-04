CSO'da "Cumhuriyet'in 100. yılı" birbirinden coşkulu marşlarla sezon boyunca kutlanacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 6 Ekim'deki sezon açılış konseriyle Cumhuriyet'in 100. yılına özel, geniş bir repertuvar ve yeni yazılan 100. yıl marşları ile sanatseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 6 Ekim'deki sezon açılış konseriyle Cumhuriyet'in 100. yılına özel, geniş bir repertuvar ve yeni yazılan 100. yıl marşları ile sanatseverlerle buluşacak.

CSO 2023-2024 sanat sezonunda, geniş bir repertuvarı ve yeni yazılan 100. yıl marşlarını sanatseverlerin beğenisine sunacak.

CSO Ada Ankara Ana Salon'da sezon açılış konseri öncesi, AA muhabirine açıklama yapan Şef Cemi'i Can Deliorman, bu konser sezonunun, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacakları için özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Deliorman, " Cumhuriyet'in 100. yılının orkestra için anlamı çok büyük. CSO, Cumhuriyet tarihi ile iç içe geçmiş, o tarihle beraber var olmuş, o tarihi zenginleştirmiş, Cumhuriyet'in en sembol, en simge kurumlarından birisi olmuştur. Dolayısıyla Cumhuriyet'in 100. yılı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası için başka bir motivasyon, başka bir coşku." dedi.

Açılış konser repertuvarı, Türk bestecilerinden oluşuyor

Deliorman, yaz sezonu boyunca çalıştıklarını, 6 Ekim'deki sezonun resmi açılış konseri için de çok özel bir repertuvar hazırladıklarını belirterek, "6 Ekim akşamı vereceğimiz konser repertuvarı, Türk bestecilerinden oluşuyor. Çok kıymetli bestecilerimiz var, çok güçlü bir bestecilik geleceğimiz var. Yine Cumhuriyet tarihimize atıf yapan bir repertuvar. Geleneksel bestecilerimiz, ilk dönem bestecilerimiz, Türk beşleri grubundan bestecilerimiz ve yeni dönem bestecilerimizden oluşan bir program var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığının yaptığı yarışma sonucu birinci olan 100. Yıl Marşı'nın yanı sıra diğer bestecilerin yazdığı Cumhuriyet marşlarını ilk kez seslendireceklerini aktaran Şef Deliorman, repertuvarın geniş bir yelpazede dinleyiciye sunulacağını belirtti.

Deliorman, "Geleneksel bestecilerimizin çok sevilen eserleriyle beraber yeni marşlar seslendirilecek. Devlet Çoksesli Korosu, Çocuk Korosu sahnede olacak. Tamamen Cumhuriyet'e atfen, çok gururlu, çok Anadolu kokan, çok bizi anlatan, çok samimi bir repertuvar hazırladık." dedi.

Şef Cemi'i Can Deliorman, 100. yıl marşlarının bazılarının sipariş üzerine, bazılarının bestecilerin gönüllü olarak yazdıkları eserlerle hayat bulduğunu ifade ederek, "Elimizde çok sayıda marş var. Yarışma başvurusu yapan, derece alan marşlar var. 100. yılda marş repertuvarı genişleyecek. Sayısız besteci, sayısız marş yazacak. Ama bu marşların içinden hangisinin kalacağı, hangisinin kulaktan kulağa ezberlerde kalacağı, insanların dilinde şarkıya dönüşeceğine halkımız karar verecek. En çok sevilen, en çok seslendirilen en çok akılda kalan, en çok söylenmek istenen 100. Yıl Marşı yıllar sonra kendi yerini bulacak diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

100. Yıl Marşı CSO Ada Ankara'da ilk kez seslendirilecek

Konserde, Hasan Uçarsu'nun 100. Yıl Türküsü ile Utar Artun'un yazdığı 100. Yıl Marşı'nın yer aldığını söyleyen Deliorman, "İlker Kömürcü'nün birinci olan 100. Yıl Marşı da repertuvarda. Yarışmada ödül alan marşlardan bir tanesini yine çocuklarla beraber seslendireceğiz. Bu repertuvarı klasikleşmiş geleneksel Türk bestecilerimizin çok sevilen başyapıtlarıyla birleştirerek bir repertuvar ortaya çıkartmış olacağız." şeklinde konuştu.

100. Yıl Marşı'nın CSO Ada Ankara'da ilk kez seslendirileceğini aktaran Deliorman, marşların bir ulusun bütününü temsil ettiğini vurguladı.

"Hemfikir olduğumuz duygularımız marşlara yansıtılır." diyen Deliorman, birçok yeni marşın da ilk seslendirmesinin yapılacağını söyledi.

Hatırda kalan, kalplere giren, sözleriyle tüyleri diken diken eden birçok marşı seyirciyle birlikte söylemek için sabırsızlandıklarını dile getiren Deliorman, 2 bin kişilik salonda Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir şekilde tüm seyircilerin katılımıyla marşları söyleyeceklerini anlattı.

"Sezon süresince 106 planlanmış konserimiz var"

CSO Müdürü flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer de sezon açılış konserinin ayrı bir önem taşıdığını ve çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Bayer, "Büyük bir maratona başlıyoruz. 106 planlanmış konserimiz var sezon süresince. Farklı seyirci kitlesine yönelik konserler düzenledik. 2023-2024 konser sezonunun ilk konserini Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak lanse ettik." diye konuştu.

Koroların katılımıyla 26 ve 27 Ekim'de 2 konserin daha olacağını belirten Bayer, "100. Yılımızı her konser içeriğinde ufak tefek eserlerle kutlamayı ve yaşatmayı planladık." dedi.

Cumadan pazartesiye her gün müziğin sesi duyulacak

CSO'nun 23 Nisan, 19 Mayıs Genç Kuşak Solistleri Konseri ve büyükelçiliklerin işbirlikleri ile yapacakları Dostluk Konserleri'nin de sanatseverlerle buluşacağını aktaran Bayer, şunları kaydetti:

"Her yıl merakla beklenen Yeni Yıl Konseri'miz olacak. Çocuklara yönelik 9 müzikli ve masallı konserler var. 26 ücretsiz eğitim konseri düzenleyeceğiz. Cuma konserlerimizi ana salonumuzda yapıyoruz. Cuma periyodik konserlerimizin dışında. Pazartesi günleri, CSO Ada Mavi Salon'da, CSO sanatçılarının orkestra konserleri dışında sanatseverlere sunacakları bir Pazartesi Konserleri serisi olacak. Biz haftada iki gün CSO Ada Ankara'da aktif olarak konser vereceğiz. İnternet sitemizde bütün detayları yer alıyor konserlerin. Seyircilerle buluşmayı dört gözle bekliyoruz."

Sezon öncesinde de yaz boyunca da hep çalıştıklarını anlatan Bayer, sezon konseri hazırlıklarını yıl boyunca yaptıklarını, bu sezon boyunca gelecek sezonun hazırlık çalışmalarını yapacaklarını ifade etti.

Bayer, "Birbirinden ünlü isimleri bu sezonda ağırlayacağız. Çünkü CSO, yakın zamanda 200'üncü yılını kutlayacak. Dünyanın tanınmış orkestralarından birisi ve uluslararası arenada da takip edilen bir orkestra. Avrupa orkestralarındaki üst düzey şef ve solistleri davet ediyoruz. Yerli ve yabancı pek çok sanatçı yer alıyor. Bunlar için de devlet sanatçılarımız var." dedi.

Genç yetenekler bu yıl da keşfedilecek

Sibel Ayhan Bayer, CSO olarak genç yetenekleri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Konseri'nde her yıl seçmeler yapıyoruz bu sene de olacak. Yakın zamanda duyurusunu yapacağız. Yakın zamanda ilanla duyurusunu yapacağız. Gün yüzüne çıkacak genç solistleri bulup, onları seyirci ile buluşturmayı hedefliyoruz. Geçen sene 100'ün üzerinde bir başvuru olmuştu. Oradan 9 solist seçerek onların orkestra ile konser vermelerini sağladık. Bu sene de yapılacak. Gençlerin yeteneklerinin gelişimlerini takip ediyoruz. Onların önce ülkemizde sonra yurt dışında arenada yer bulmaları ve kendilerini temsil etmeleri için destek olmaya devam ediyoruz."