Çorum Valisi Çalgan, Mecitözü’nde Kamu Yatırımlarını İnceledi

Çorum Valisi Çalgan, Mecitözü’nde Kamu Yatırımlarını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Valisi Ali Çalgan, Mecitözü ilçesini ziyaret ederek kamu yatırımları, emniyet ve asayiş konularında Kaymakam Fatma Gül Nayman'dan bilgi aldı. Ayrıca, DOKAP destekli 'Çiğ Süt Soğutma ve Depolama Projesi' teslim törenine katılarak projeye destek verdiklerini ifade etti.

Çorum Valisi Ali Çalgan, inceleme ve istişarelerde bulunmak üzere Mecitözü ilçesini ziyaret etti.

Vali Çalgan, Kaymakam Fatma Gül Nayman'dan ilçede devam eden kamu yatırımları, emniyet ve asayiş konularında bilgi aldı.

Daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Mecitözü Süt Üreticileri Birliği iş birliğinde, DOKAP destekli "Çiğ Süt Soğutma ve Depolama Projesi" teslim törenine katılan Çalgan, "Bu tür projelerin her zaman destekçisiyiz. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üreticimize, ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Verimli tarım toprakları, tarihi geçmişi ve misafirperver insanı ile Mecitözü'nün her zaman müstesna bir yerde bulunduğunu belirten Çalgan "Sıcak karşılamadan dolayı Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Kamu çalışanlarına ve STK temsilcilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılış törenine, Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatçı, Mehmet Tahtasız ile Belediye Başkanı Veli Aylar, DOKAP temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Proje kapsamında üreticilere, adet 2000 TL'lik, 5 adet 1000 TL'lik, 15 adet 500 TL'lik süt soğutma tankı, 21 adet süt aktarma pompası teslim edildi. Toplam maliyeti 5 milyon 533 bin 132 TL olan projenin finansmanının yüzde 70'i DOKAP, yüzde 30'u ise Mecitözü Süt Üreticileri Birliği tarafından karşılandı.

Teslim töreninden sonra Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar'a ziyarette bulunan Çalgan, çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Veli Singer - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Trafikte sinir krizi geçiren İlker Aksum'dan olay sonrası ilk açıklama

Trafikte küfürler savurmuştu! Ünlü isim olayın perde arkasını anlattı
Parasailing yaptığı sırada emniyet kemerini açan genç kız, denize çakılarak hayatını kaybetti

Paraşüt kemerini açan genç kız denize çakılarak hayatını kaybetti
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.