Çorum Valisi Çalgan, Mecitözü’nde Kamu Yatırımlarını İnceledi

Çorum Valisi Ali Çalgan, inceleme ve istişarelerde bulunmak üzere Mecitözü ilçesini ziyaret etti.

Vali Çalgan, Kaymakam Fatma Gül Nayman'dan ilçede devam eden kamu yatırımları, emniyet ve asayiş konularında bilgi aldı.

Daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Mecitözü Süt Üreticileri Birliği iş birliğinde, DOKAP destekli "Çiğ Süt Soğutma ve Depolama Projesi" teslim törenine katılan Çalgan, "Bu tür projelerin her zaman destekçisiyiz. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üreticimize, ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Verimli tarım toprakları, tarihi geçmişi ve misafirperver insanı ile Mecitözü'nün her zaman müstesna bir yerde bulunduğunu belirten Çalgan "Sıcak karşılamadan dolayı Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Kamu çalışanlarına ve STK temsilcilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılış törenine, Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatçı, Mehmet Tahtasız ile Belediye Başkanı Veli Aylar, DOKAP temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Proje kapsamında üreticilere, adet 2000 TL'lik, 5 adet 1000 TL'lik, 15 adet 500 TL'lik süt soğutma tankı, 21 adet süt aktarma pompası teslim edildi. Toplam maliyeti 5 milyon 533 bin 132 TL olan projenin finansmanının yüzde 70'i DOKAP, yüzde 30'u ise Mecitözü Süt Üreticileri Birliği tarafından karşılandı.

Teslim töreninden sonra Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar'a ziyarette bulunan Çalgan, çalışmalar hakkında bilgilendirildi.