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Çorum'un Osmancık ilçesinde tarihi Koca Mehmet Paşa Aşevi'nde ramazan geleneği sürüyor

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Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan tarihi Koca Mehmet Paşa Aşevi'nde, ihtiyaç sahipleri için ramazanda sıcak yemekler hazırlanmaya devam ediliyor. Osmanlı döneminde yoksullara iftar ve sahur ikram edilen aşevi, Osmancık Belediyesi tarafından yeniden yapılarak hizmete açıldı. Geleneksel olarak her gün 1500 kişiye üç çeşit yemek ikram edilen aşevi, belediye personeli tarafından 500 haneye dağıtılıyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde tarihi Koca Mehmet Paşa Aşevi'nde, ihtiyaç sahipleri için ramazanda AŞ kaynatılmaya devam ediliyor.

Osmanlı'da 2. Murat döneminde sadrazamlık yapan Koca Mehmet Paşa tarafından 1430 yılında Güney Mahallesi'nde inşa ettirilen, yapıldığı dönemde cami, hamam ve aşevinden oluşan ve yalnızca cami bölümü ayakta kalan imaretteki aşevi bölümü, önceki yıllarda Osmancık Belediyesince yeniden yaptırılarak "Koca Mehmet Paşa Aşevi" olarak hizmete açıldı.

İmarethanede Osmanlı'nın son yıllarına kadar yoksullara sıcak yemek verildiği, özellikle ramazan ayında yoksullara iftar ve sahur ikram edildiği biliniyor.

Günlük 1500 kişilik sıcak yemek hazırlanan aşevinde 594 yıl önce başlatılan gelenek, Osmancık Belediyesince yaşatılıyor. Aşevinde her gün hazırlanan üç çeşit yemek, iftardan önce belediye personelince 500 haneye ulaştırılıyor.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, tarihi imarethaneyi ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Gelgör, AA muhabirine, aşevinden ihtiyaç sahipleri ile evinde yemek yapmakta zorlanan yaşlılar ve engellilere sıcak yemek ulaştırıldığını söyledi.

Gelgör, "İmaret aşevimizde yaklaşık 600 yıldır devam eden geleneği sürdürüyoruz. Her gün yaklaşık 1500 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza üç çeşit yemek ikram ediyoruz. Personelimiz hane hane dağıtım yaparak vatandaşımızın hizmetine devam ediyor." dedi.

Gelgör, tarihi aşevi ve caminin çevre düzenlemesi projesinin de onaylandığını belirterek, tarihi mekanın daha güzel görünüme kavuşturulacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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