Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı
Çorum'un Alaca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin üzerinde ve araçlarında uyuşturucu ele geçirildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 kişinin kiralık araçla uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda Eyüp Ç. (42) ve Aynur M'nin (34) içinde bulunduğu araç, ilçe girişinde durduruldu.
Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada, Aynur M'nin iç çamaşırına gizlenmiş 37,5 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.