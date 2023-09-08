Çorum'da "Tarihi Kent Meydanı Projesi"nde ikinci binanın yıkımına başlandı

Çorum'da "Tarihi Kent Meydanı Projesi" kapsamında belediyeye devredilen eski Ziraat Bankası şube binasının yıkımına başlandı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de belediyeciliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle başladığını söyledi.

Yılmaz, "Onu takip eden süreçte hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilikte bugüne kadar şehirlerimizi bir baştan bir başa ihya etme mücadelemiz devam ediyor." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Çorum'da hayata geçirdikleri bütün projelerin arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonunun olduğunu kaydetti.

Çorum'un tarihi, geçmişini gün yüzüne çıkaracak önemli bir proje yürüttüklerini hatırlatan Aşgın, "Şu an bulunduğumuz alan şehrimizin dünü. Bu alan biraz karanlıktı, sıkıntıdaydı. Bu alanda iki banka, binalar ve görüntü kirlilikleri vardı. Rabbimize hamd olsun adayken hayal bile edemiyorduk tarihi meydanı ama başkan olduktan sonra gördük ki bu şehrin tarihine, kültürüne dokunmak lazım. Kadim Çorum'u tekrar ayağa kaldırmak lazım. Bitmiş, ruhu çıkmak üzere olan bu şehri bir ele almak, ilmek ilmek işlemek lazım." diye konuştu.

Tarihi Saat Kulesi'ni merkeze alacak şekilde çevresinde önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Aşgın, ilk etapta bu noktaya bakan iş yerlerinin dış cephe kaplamasını tamamladıklarını, ardından Ayakkabıcılar Arastası ile Dikiciler Arastası'nda restorasyon çalışması yaptıklarını kaydetti.

14 bin 500 metrekare alanı kapsayan Tarihi Meydan Projesi'nde yaklaşık bin yıllık Gupür Hamamı'na da sahip çıkacaklarını vurgulayan Aşgın, "Merkezi saat kulesi olan 14 bin 500 metrekare meydan. Aynen tarihte olduğu gibi bu meydanı yeniden ihya ediyoruz. 6 bin 500 metrekare olan kısmının süreçleri tamamladı, Pazartesi günü yer teslimi yapıyoruz ve 3 ay süre veriyoruz. İnşallah 3 ay sonra bu yıkıntılardan güllerin bittiğini, şehrimizin ne kadar güzelleştiğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Törende konuşmaların ardından binanın yıkımına başlandı.