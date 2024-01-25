Çorum'da Tarihi Değeri Olabileceği Belirtilen 5 El Yazması Kitap Ele Geçirildi

Çorum'da, bir araçta yapılan aramada tarihi değeri olabileceği belirtilen 5 el yazması kitap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ticari aracı şehir girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir sırt çantasının içinde 3'ü büyük, 2'si küçük, tarihi değeri olabileceği değerlendirilen 5 el yazması kitap ele geçirildi.

Kitaplara el konulurken araçta bulunan 4 zanlı gözaltına alındı.