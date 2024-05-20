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Çorum'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alperen T. (25) idaresindeki 35 DMA 04 plakalı otomobil ile Ferudun D'nin (58) kullandığı 19 AZ 081 plakalı hafif ticari araç, Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Mehmet Cen T. (29) ve İbrahim Can Ç. (24) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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