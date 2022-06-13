Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Çorum'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Çorum'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazım Ö'nün (38) kullandığı motosiklet ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 19 FN 440 plakalı otomobil, Cemilbey Caddesi'nde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet otomobilin ön kaputunda kaldı. Kazada yaralanan ve kuryelik yaptığı öğrenilen motosiklet sürücüsü Kazım Ö, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Tugay Göktürk - Güncel Çorum Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.