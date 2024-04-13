Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazayı güvenlik kamerası kaydetti.
Alınan bilgiye göre Duran İ. (21) idaresindeki 19 BG 968 plakalı motosiklet, Üçtutlar Mahallesi Ilıca Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten K.'ye (52) çarptı.
Yaya ve motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Yere düşen kadın ve motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Nurten K, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kazayı bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.