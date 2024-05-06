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Çorum'da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı

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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

İran uyruklu Amirhossein K.(24) idaresindeki 19 ADZ 740 plakalı motosiklet ile Cevat H'nin (65) kullandığı 19 AEB 517 plakalı otomobil, Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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