Çorum'da İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki

Çorum'da cuma namazı çıkışı bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çorum Filistin Platformunun daveti üzerine Akşemseddin Camisi önünde toplanan vatandaşlar, "Gazze için de bayram olsun" yazılı pankart taşıdı.

Platform sözcüsü Hüseyin Kılıç, burada yaptığı açıklamada, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlarken Filistinlilerin, Doğu Türkistanlıların acıların bin bir türlüsünü yaşadığını söyledi.

İsrail'in Filistin'de ABD'nin de desteğiyle insanlık adına her şeyi yıkıp tahrip ettiğini anlatan Kılıç, "Gazze savaşı tüm algıları, mevcut kavramları alt üst etti. Uluslararası yapıların işlevsizliğini gün yüzüne çıkardı. Devasa Haçlı ordusu karşısında Gazze'nin her yerinde direnen mücahitler, tüm imkansızlıklara ve yalnızlığa rağmen tarih yazmaya devam ediyor. Onlar mücadeleleri ve ödedikleri bedellerle örnek duruş sergilemeye devam ediyor." dedi.

Gazze'de katliam ve izzetli bir direniş yaşandığına dikkati çeken Kılıç, "Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Aksa Tufanı, İsrail'in yenilmez ordusu ve istihbaratını yerle bir etti. Dünyanın bütün güçleri bir araya geldi ama bir avuç imanlı Kassam Tugaylarını yıkamadı. Gazze'deki direniş, imanın ne büyük güç olduğunu bizlere göstermektedir." diye konuştu.

Filistin'de yaşanan soykırımın gündemden düşmemesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayan Kılıç, kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini kaydetti.

Kılıç, Türkiye'nin İsrail ile ticaretin kısıtlanmasına yönelik kararı desteklediklerini ve artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamanın ardından vatandaşlar, Gazze'de soykırımın sona ermesi ve Filistin halkının özgürlüğü için dua etti.

Eyleme Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.