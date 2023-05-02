Çorum'da gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi
Güncel Haberler
Çorum'da gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi.
Çorum'da gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi.
Kentte bir kişinin gümrük kaçağı cep telefonu sattığı bilgisi üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıya ait adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi.
Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel