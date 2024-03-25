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Çorum'da çöp toplama aracı ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Çorum'da çöp toplama aracı ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Ahmet Ş'nin (34) kullandığı 19 ACY 861 plakalı otomobil, Çepni Mahallesi İnönü Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen Onur Y. (26) idaresindeki 19 ABH 225 plakalı otomobil ile Ahmet D. (45) idaresindeki 19 UC 139 plakalı çöp toplama kamyonuna çarptı.

İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Ayşe B.Y. (21), Nurgül G. (38) ve Melek S.G. (7) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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