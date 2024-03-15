Çorum'da camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore ettirilerek geçen hafta ibadete açılan tarihi Ulu Cami'de vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazında yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 1,5 yılda tamamlanan restorasyon çalışmalarında iç duvarlarındaki orijinal kalem işlemeleri açığa çıkarılan 800 yıllık Ulu Cami'de vatandaşlar, ramazan ayının faziletleri, oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenler konularını içeren vaazın ardından saf tuttu.
Çorum'da camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore ettirilerek geçen hafta ibadete açılan tarihi Ulu Cami'de vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazında yoğunluk oluşturdu.
Yaklaşık 1,5 yılda tamamlanan restorasyon çalışmalarında iç duvarlarındaki orijinal kalem işlemeleri açığa çıkarılan 800 yıllık Ulu Cami'de vatandaşlar, ramazan ayının faziletleri, oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenler konularını içeren vaazın ardından saf tuttu.