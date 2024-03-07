Çorum'da bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı
Çorum Kunduzhan Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun müştemilatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.
Çorum'da bir akaryakıt istasyonunun müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kunduzhan Mahallesi Akşemseddin Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun müştemilatında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu müştemilatta hasar oluştu.
Yangının neden çıktığı araştırılıyor.