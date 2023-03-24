Çorum'da bariyere çarpan cipteki 2 kişi yaralandı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.S. idaresindeki 28 ABZ 517 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Güncel