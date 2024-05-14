Çorum'da Anne Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Çorum'da, Hitit Üniversitesinde açılan "Anne Üniversitesi"ni başarı ile tamamlayan 65 kadın, kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı'nın talebiyle Alaca, Boğazkale, Laçin ve Uğurludağ ilçelerinden kadınların katıldığı 4. dönem Anne Üniversitesi tamamlandı.

Gönüllü 14 akademisyenin yaklaşık 30 başlıkta eğitim verdiği Anne Üniversitesini başarıyla tamamlayan 65 anne ve anne adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Vali Dağlı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'ndaki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, 3 kez kent merkezindeki kadınlara yönelik uygulanan programı bu kez 4 ilçeye yönelik düzenlediklerini söyledi.

Anne ve anne adaylarının Anne Üniversitesine katılarak çok güzel bir iş yaptıklarını belirten Dağlı, günlük hayatta karşılaşılan çok önemli konulara ilişkin eğitim verildiğini dile getirdi.

Akademisyenlerle içten, samimi bir program yürütüldüğünü anlatan Dağlı, bundan sonra da farklı isim ve konseptlerle benzer eğitim programlarının yapılmasını temenni etti.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Anne Üniversitesinin, üniversitelerin topluma hizmet alanındaki etkinliklerine güzel bir örnek olduğuna işaret etti.

Benzer isimlerde etkinlikler yapıldığını ancak Hitit Anne Üniversitesi kadar dolu içerikli, hedefe uygun az sayıda etkinlik olduğunu ifade eden Baykam, şimdiye dek Anne Üniversitesinden 200'e yakın mezun verdiklerini bildirdi.

Baykam, Anne Üniversitesinde anne ve anne adaylarına, akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımı, anne-baba davranış kalıpları ve iletişim, annelerden şarkılar ve türküler, bağımlılıkla mücadele, cilt sağlığı, çocuk ve teknoloji, çocuk eğitiminde kariyer planlaması, çocuk istismarı, eşler arasında iletişim, gıda güvenliği ve etiket bilgisi okuma, finansal okuryazarlık, geri dönüşüm, tasarruf ve ev kazaları, hayattaki sınavlarla mücadele, jinekolojik kanserlerle mücadele, kronik hastalıklarda acil durumlara ve afetlere hazırlık, kültürel miras, Hititler ve çivi yazısı atölyesi, kültürde kadın ve aile, medya okuryazarlığı, menopoz, moda tasarım, obezite ile mücadele ve yeme bozuklukları, öfke ve stres kontrolü, sanat atölyesi-resim, ergen sağlığı, tütün ürünleri ve zararları, akciğer sağlığı gibi konularda eğitim verildiğini aktardı.

Törende ilçe grupları adına konuşan kursiyerler de Anne Üniversitesinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Mezuniyet töreni, üç gün müzik eğitimi alan anne ve anne adaylarından oluşan koronun konseriyle devam etti. Anne ve anne adayları, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden akademisyenlerin eşliğinde 5 türkü seslendirdi.

Konserin ardından Vali Zülkif Dağlı, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Uğurludağ Kaymakamı Seher Söyler ve Laçin Kaymakamı Emre Konak, anne ve anne adaylarına katılım belgesi ve temsili mezuniyet belgelerini verdi.

Diplomalarını alan 65 kadın, kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.