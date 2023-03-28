ÇORUM'DA 3 EV VE BİR SAMANLIK YANDI

ÇORUM'un Kargı ilçesi Günyazı köyünde tek katlı bir evde çıkan yangın kısa sürede 2 ev ve bir samanlığa da sıçradı.

ÇORUM'un Kargı ilçesi Günyazı köyünde tek katlı bir evde çıkan yangın kısa sürede 2 ev ve bir samanlığa da sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın bu akşam Çorum'un Kargı ilçesi Günyazı köyünde çıktı. Tek katlı kimsenin oturmadığı bir evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yanında bulunan 2 ev ve bir samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Kargı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve Kargı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını güçlükle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre bir samanlık ve 3 ev kullanılamaz hale gelirken, çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. (DHA)