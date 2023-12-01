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Çorlu'da şafak operasyonunda uyuşturucu, silah ve sahte içki ele geçirildi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen şafak operasyonunda uyuşturucu, silah ve sahte içki ele geçirilirken, olayda 12 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen şafak operasyonunda uyuşturucu, silah ve sahte içki ele geçirilirken, olayda 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde (Kore) mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması ve bulunması yasaklanan her türlü silah, patlayıcı madde, kesici-delici alet vb. cisimleri taşıyan şahıslar ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 15 hedefe yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonel çalışmada; 3 ruhsatsız tabanca, 60 adet 9x19 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız tüfek, 22 tüfek kartuşu, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, görevli memura mukavemet suçlarından aranan 4 şahıs, 233,65 gram uyuşturucu maddelerden sentetik kannabinoid (bonzai), 61 adet sentetik hap, 16,8 gram uyuşturucu maddelerden ecstacy, 1,2 gram esrar, 27 şişe sahte bandrollü olduğu değerlendirilen içki ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 782 TL ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan yakalanma kararı bulunan 12 şahıs yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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