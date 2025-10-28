Haberler

Çorlu'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları ve Silah Sergisi

Çorlu'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları ve Silah Sergisi
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen çelenk töreninin ardından 41'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından açılan silah sergisi büyük ilgi gördü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda açılan silah sergisi yoğun ilgi gördü.

Çorlu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi. Kaymakam Niyazi Erten, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Cafer Aksoytürk, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi. Törende konuşan Kaymakam Niyazi Erten, "Çorlu'da, coşkuyla Cumhuriyetimizin 102'nci yılını kutluyoruz. Çelenk törenimizi icra ettik. Vatandaşlarımızda yoğun bir ilgi alaka gösterdi. Gerçekten de ülkemize, Çorlu'muza yakışır şekilde hep birlikte kutlama programımızı icra edeceğiz" dedi.

Törenin ardından Atatürk Meydanı'nda 41'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından silah ve teçhizat sergisi açıldı. Silahlar ve kamuflajlı komando askerler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, sergiyi cep telefonları kameralarıyla görüntüledi. Kaymakam Niyazi Erten, Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hulusi Koçbay, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel de sergiyi gezip bilgi aldı.

