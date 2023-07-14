Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü Eğitimini Tamamladı

Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü Eğitimini başarı ile tamamlayarak kimlik kartlarını ve orman yangınlarında kullanılmak üzere hazırlanan kıyafetlerini teslim aldı. Ergene Belediyesi Yaz Spor Okulları eğitimlerine devam ediyor.

Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü Eğitimini başarı ile tamamlayarak kimlik kartlarını ve orman yangınlarında kullanılmak üzere hazırlanan kıyafetlerini teslim aldı.

Belediye Hizmet Binasında yapılan törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, Çorlu Belediyesi arama kurtarma ekibinde görev alan 5 belediye personeli ile 4 gönüllü vatandaşın, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimi tamamladığını söyledi.

İlgili kurumların orman yangınlarında görev bildirmesi halinde, belediye ekiplerinin verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu belirten Çolpan, bu timde görev alan personel ve vatandaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Eğitimi tamamlayan personellere orman yangınlarında kullanılmak üzere kıyafetleri teslim edildi.

Ergene yaz okulları eğitimleri sürüyor

Ergene Belediyesi Yaz Spor Okulları eğitimlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, sporun ve sporcunun dostu olarak ön plana çıktıklarını söyledi.

Gençleri kötü alışkanlıklardan ve sanal bağımlılıktan uzaklaştırmak, ve beden hem de ruh sağlığını geliştirmek amacıyla bu faaliyetleri programladıklarını ifade eden Yüksel, yaz spor okullarında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Yüksel "Yaz okulları kapsamında düzenlemiş olduğumuz futbol kurslarında çocuklarımız deneyimli futbol antrenörü hocalarımız ile birlikte güzel bir kurs dönemi geçiriyor. Yaz okullarımız kapılarını açtı. Sporda yetenekli olduğunu düşünen gençleri, spor yapmak isteyen çocukları yaz okullarımıza futbol kurslarımıza bekliyoruz. Bizler gençlerimizin, çocuklarımızın sporla iç içe olmalarını mutlaka bir spor dalı ile ilgilenmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.