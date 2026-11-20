Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) katılımcıların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için gıda denetimleri 24 saat kesintisiz sürdü.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 kapsamında farklı ülkelerden gelen katılımcılara çok farklı yiyecek ve içecek imkanı sunuldu.

Değişik bölgelerin lezzetleri özenle sunulurken, gıda güvenliği için de tedbirler üst seviyede yürütüldü. Tarım ve Orman Bakanlığının ekipleri, COP31 Alanı'ndaki yiyecek satılan restoran, kafe ve ana yemek çıkarılan alanları 7 gün 24 saat denetledi.

Ürünlerden numuneler alındı, kızartma yağının sıcaklığı, polar maddesi ve asitlik oranı özel cihazlarla denetlendi.

"Ekiplerimizi sürekli sahada tuttuk"

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, AA muhabirine, zirvede dünyanın çok farklı bölgelerinden liderlerin de aralarında bulunduğu üst düzey katılımcıların olduğunu söyledi.

Katılımcıların sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için alarma geçtiklerini belirten Erkal, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizi sürekli sahada tuttuk. 54 gıda denetim yetkisine sahip kontrolör arkadaşımız 7/24 esasıyla sürekli alanda çalıştı, üç vardiya çalıştırdık. Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüz, 24 saat esasına göre hazır şekilde bulundu. Gıdaların depolanmasından bu bölgeye lojistiğine kadar, taşınma sürecine kadar, oradaki pişirilmesinden hijyen gerekliliklerine kadar ve sonrasında sunum noktalarına kadar bütün zincir kontrolümüz altında gerçekleştirildi. Allah'a şükür ki bugüne kadar en ufak bir gıdayla ilgili şikayet dahi duymadık. Yüzümüzün akıyla inşallah bu hususu da bitirmiş olacağız."

Türkiye'nin gastronomisiyle öne çıktığını ifade eden Erkal, dünyanın en iyi mutfağına, lezzetlerine sahip olduklarını dile getirdi.

Erkal, COP31 Alanı dışında da denetimlerinin her zaman sürdüğünü vurgulayarak, "Daha önceki COP'larda sanıyorum yaşanan bazı tecrübelerden dolayı kriz merkezi toplantılarında gıda zehirlenmesi riskini hep irdelediler. Böyle bir risk olup, olmayacağını sordular. Biz de olmayacağına inandığımızı ve tüm ekiplerimizle bu işin üstesinden geleceğimizi ifade etmiştik. Çok şükür en ufak bir aksama olmadı. Organizasyonun tamamıyla ilgili olduğu gibi gıda hizmetleriyle ilgili de tepkiler çok olumlu." diye konuştu.

Kaynak: AA