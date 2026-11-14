COP31 Antalya'da Türkiye öncülüğünde yenilenebilir enerji ve verimlilik öne çıkıyor

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- AA'nın "İklim Zirvesi COP31 Antalya" başlıklı haberlerinin yayımlanacak bölümleri:

COP31'de Türkiye'nin öncülüğünde yenilenebilir enerji, verimlilik öne çıkıyor

(Fuat Kabakcı/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye, enerji dönüşümünde stratejik yatırım merkezi olarak öne çıkıyor

(Gülşen Çağatay/Antalya) (Fotoğraflı)

Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini çalıştıracak ve yönetecek ekipte 5 Türk operatör yer alacak

(Firdevs Yüksel/Antalya) (Görüntülü)

2- Türk savunma sanayisi Avrupa'daki Türk yeteneklerin peşinde

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş:

"Gençlerimiz, savunma sanayisinin uğraştığı niş teknolojilerin farkındalar ve ilgiyle takip ediyorlar. Günün birinde bu teknolojilerin bir parçası olmaya çalışıyorlar"

SSTEK Genel Müdürü Suat Baylan:

"Girişimci şirketlerimize 250 bin dolardan 2,5 milyon dolara kadar desteklerimiz mevcut"

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol:

" Türkiye, neredeyse dünyanın en büyük AR-GE teşvik sistemine sahip"

(Ali Atar/Stutgart) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye'de ekim yağışları son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Türkiye genelinde ekim ayında metrekareye 96,4 kilogram yağış düşerken yağışlar, mevsim normaline göre yüzde 95, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 arttı

Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde son 66 yılın en yüksek ekim ayı yağışı kaydedilirken, Trabzon son 46 yılın en kurak ekim ayını yaşadı

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

4- TÜRKSAT'tan altyapı bulunmayan bölgeler için güneş enerjili uydu destekli kesintisiz internet

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistem, kendi elektriğini üreterek haberleşme hatları ve elektrik şebekesi olmayan bölgelerde internet bağlantısını TÜRKSAT uyduları üzerinden sağlayacak

Sistemin, askeri sahra görevleri, sınır güvenliği ve enerji aramaları gibi hassas operasyonlarda kullanılması öngörülüyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

5- MEB, özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için erken tarama sistemini yaygınlaştıracak

Bakanlıkça özel eğitim ihtiyacı olduğu düşünülen öğrencilerin erken dönemde belirlenmesi amacıyla daha önce geliştirilen Eğitsel Tarama ve Değerlendirme Bataryası'nın 2027'de e-Rehberlik Modülü'ne entegre edilerek ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor

Okul öncesi ile ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıfta görev yapan öğretmenler, özel eğitim ihtiyacı açısından risk altında bulunan öğrencileri erken dönemde fark ederek tanılama sürecine yönlendirebilecek

(Buğrahan Ayhan-Şeyma Güven/Ankara)

6- LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere ara tatilde ders ve dinlenme dengesini koruma tavsiyesi

Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Pişkin:

"Özellikle LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerin eksik oldukları konuları belirleyip bir çalışma planı oluşturmaları önemli. Ancak sınava hazırlık uzun soluklu bir maraton. Bu süreçte ders çalışmak kadar dinlenmeye de zaman ayırmalı, yeni döneme daha enerjik ve motive başlamalılar"

"Hobileri vardır ama dönem boyunca ona yeterince zaman ayırmamış olabilirler. Bu resim olabilir, müzik olabilir, evde yemek yapma olabilir, fotoğrafçılık olabilir. Severek yapacakları etkinlikler her zaman ruh sağlığı bakımından iyidir ve insana keyif verir"

(Fatma Nur Candan/Ankara)

7- Türkiye'nin ayran, kefir ve yoğurt üretimi 9 ayda rekor seviyeye çıktı

Ocak-eylül döneminde ayran ve kefir üretimi 2022'ye kıyasla yüzde 45 artarak 834 bin 27 tona yükseldi

Aynı dönemde yoğurt üretimi de 2022'ye göre yaklaşık yüzde 27 artışla 1 milyon 126 bin 83 tona ulaştı

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

8- Küresel tarım destekleri geçen yıl 950 milyar doları aşarak rekor kırdı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından yayımlanan rapora göre, tarımsal desteklerin üretim değerine oranı 2023'teki yüzde 17,6 seviyesinden 2025'te yüzde 19,1'e yükseldi

Hürmüz Boğazı'nın kapanması tarımsal girdiler ve dolaylı olarak tarım ürünleri piyasaları üzerinde ilave baskı oluşturdu

(Yunus Türk/İstanbul)

9- Türkiye'deki işletmelerin yalnızca yüzde 30'unun iklim dayanıklılık planı bulunuyor

Marsh İklim ve Sürdürülebilirlik Yönetici Direktörü Swenja Surminski:

"(Marsh Risk'in 2026 İklim Uyumu Araştırması'nın Türkiye sonuçları) Yakın zamanda Türkiye'deki işletmelere yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdik. İlk bulgular, katılımcılarımızın yarısının iklim riskini değerlendirdiğini gösteriyor. Ancak yalnızca yüzde 30'unun dayanıklılıklarını artırmak üzere harekete geçecek sistematik bir planı bulunuyor"

"(İklim değişikliği ve COP31) Artık harekete geçmek adına zamanlama kritik önem taşıyor. Bence bu COP, Türkiye başkanlığının da belirttiği gibi, 'aksiyon' ve uygulama odaklı. Sigortacılığın bu diyaloğun bir parçası olmasından büyük memnuniyet duyuyorum"

(Bahar Yakar/Antalya)

10- Kahve güçlü dolar ve üretimin artmasıyla 3 aydır yatırımcısına kaybettiriyor

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Brezilya ve Vietnam'ın yerel para birimlerinin dolara karşı değer kaybetmesi maliyetleri dolar bazlı aşağıya çekiyor. Bundan dolayı da kahve fiyatlarında satış baskısının olduğunu görüyoruz"

"Brezilya tarafındaki yoğun üretim, Orta Amerika ve Güney Amerika'daki yoğun üretim burada rekoltenin üretim fazlasına dönmesine yol açıyor. Üretim fazlası olduğu için de burada kahve fiyatlarında yine baskının oluştuğunu görüyoruz"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

11- Türkiye'de yaklaşık 4,4 milyon kişi diyabet hastası olduğunun farkında değil

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Murat Akarsu:

"IDF'nin 2025 yılı verilerine göre Türkiye'de diyabetli erişkinlerin yaklaşık yüzde 45,5'i hastalığının tam olarak farkında değil. Bu oran yaklaşık 4,37 milyon kişiye karşılık geliyor"

"Hastalık gözde görme kaybına, böbreklerde kronik böbrek hastalığına ve böbrek yetmezliğine, sinir sisteminde uyuşma, yanma ve duyu kaybına neden olabiliyor. Ayrıca kalp krizi, inme, ayak yaraları, enfeksiyon ve bazı durumlarda uzuv kaybı diyabetin ciddi sonuçları arasında yer alıyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı)

12- 30. Uluslararası Ankara Caz Festivali farklı ülkelerden sanatçıları başkentte buluşturacak

Festival kapsamında Richard Baratta Quartet, Deborah Davis, İlhan Erşahin, Kerem Görsev, Ferit Odman, Neşet Ruacan, Sibel Köse ve Dilek Sert Erdoğan gibi caz dünyasının önemli isimleri sahne alacak

Festival Koordinatörü Selin Demiral:

"Caz Derneği bu yıl hem kendi bursiyerleri hem de katkı sağlayan diğer kişilerle birlikte toplam 9 öğrenciye hem yurt dışında hem de yurt içinde burs imkanı sağladı"

(Fatma Nur Candan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- A Milli Futbol Takımı, 660. maçına Fransa karşısında çıkacak

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak Türkiye, 103 yıllık tarihinde 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 248 yenilgi yaşadı

Ay-yıldızlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci maçını oynayacak

(Hilmi Sever/Bordeaux) (Grafikli)

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Kaynak: AA