Coinbase gelirleri, 2022'nin ilk çeyreğinde hayal kırıklığı yarattı

Geçtiğimiz günlerde BtcTurk'ü 3 milyar doların üzerinde bir fiyatla satın alacağı iddiasıyla gündeme gelen kripto para borsası Coinbase, 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin mali durum raporunu paylaştı.

ABD merkezli borsa, bu yılın ilk çeyreğinde halka açık bir şirket olarak ilk net zararını 430 milyon dolar olarak bildirdi. Toplam gelir 2021'in ilk çeyreğinde 1,6 milyar dolarken, bu çeyrekte yüzde 27 düşerek 1,17 milyar dolar oldu. Aylık kulanıcı sayısı da 9,2 milyona düşerken, toplam işlem hacmi ise 309 milyara geriledi.

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Coinbase CEO'su: Hindistan Merkez Bankası baskı uyguluyor

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, gelir raporu açıklamasında, borsanın Hindistan'da zor günler geçirdiğinden bahsetti. Hatırlanacağı üzere firma, ülkede 7 Nisan'da faaliyete başlamıştı ancak kısa bir süre sonra Birleşik Ödemeler Arayüzü (UPI) desteğini askıya alarak kripto alım-satım işlemlerini sonlandırmıştı.

Brian Armstrong, Hindistan Merkez Bankası tarafından gayri resmi olarak baskıya maruz kaldıklarını ve bu nedenle UPI'yi devre dışı bırakmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Bununla birlikte ülkede kripto para birimlerinin yasal zemindeki durumunun hala belirsiz olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

Hindistan Merkez Bankası da dahil olmak üzere, Hükümet içerisinde bu konuya o kadar olumlu bakmayan yapılanmalar var. Basında bu 'gölge yasaklama' olarak adlandırılıyor. Temel olarak, arka planda yumuşak baskı uygulamak suretiyle UPI'den geçebilecek ödeme hizmetlerinin bazılarını devre dışı bırakmak istiyorlar.

Coinbase CEO'su Brian Armstrong

Brian Armstrong, Hindistan Merkez Bankası ile çalışmayı sürdürdüklerini ve yakın gelecekte ek ödeme seçenekleriyle Coinbase'i ülkede yeniden kullanıma sunmayı umduklarını dile getirdi.

Bitcoin'de sert düşüş devam ediyor

Popüler kripto para birimi Bitcoin, 30 bin dolara gerileyerek son dönemlerdeki en düşük seviyesini gördü. 2021'in Kasım ayında 69 bin dolara yükselerek rekor tazeleyen BTC o tarihten bu yana yüzde 50 değer kaybı yaşadı. Bugün yani 11 Mayıs'ta CoinMarketCap verilerine göre 30 bin 800 dolardan işlem görüyor.

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