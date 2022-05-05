Çocuklar, sorunlarına KDK'da çözüm arıyor

KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, çocukların da sorunlarını çözmek için kuruma başvurduğunu belirterek, "Çocukları çok önemsiyoruz. İlkokul 4'üncü sınıfa giden öğrencilere ders kitaplarında hak aramayı öğretiyoruz" dedi.

Toplumun her kesiminin, yargıya gitmeden hak aramak için başvurduğu, Türkiye'nin 2012'de çıkarılan yasayla tanıştığı Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK), yani 'ombudsmanlık' mekanizması, yoğun ilgi gördü. KDK, her geçen gün daha fazla başvuru almaya başladı. KDK'ya, 2022 yılının ilk 4 ayında 5 bin 780 başvuru yapıldı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bu başvuruların 1416'sının kamu personeliyle ilgili, 1199'unun adalet, milli savunma ve güvenlik ile 644'ünün de belediyelerle ilgili gelen konuları içerdiğini söyledi. "Bu sıralamayı ekonomi, maliye ve vergi, çalışma ve sosyal güvenlik ile eğitim-öğretim ve gençlik spor konuları takip etti" diyen Malkoç, Bursa'dan ise kurulduğu günden bu yana KDK'ya 5 bin 960 başvuru geldiğini belirtti.

Çocuklardan gelen ilginç başvurulardan örnekler veren Malkoç, 'Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alıyorum, EBA şifresini unuttum yeni bir şifre verilmesini istiyorum' diyen bir öğrencimiz kurumumuza başvurdu. 'Mahallemdeki parkta oyuncaklar kırık yenilenmesini istiyorum', 'Sürekli öğretmenim değişiyor, artık değişmemesini istiyorum', 'Okulumda kaloriferler yanmıyor çok üşüyorum. Kaloriferlerin tamir edilmesini istiyorum', 'Evimin yakınındaki otobüs durağını kaldırdılar, tekrar durağın oraya gelmesini istiyorum', 'Yaz tatilinde köye gidiyoruz, orada oyun parkı yok, köyümüze park yapılmasını istiyorum', 'Mahallemdeki kedilere harçlığımla kedi maması alıyorum harçlığım yetmiyor bana bu konuda yardımcı olun', 'Okul bahçemize yeni bina yapılacak bizim oyun alanımız daralacak, çözüm bulunmasını istiyorum', 'Engelli öğrenciyim okulumda engelli rampası yok, okuluma engelli rampası yapılmasını istiyorum' gibi başvuruların yanı sıra okulda kitabının kaybolduğunu söyleyerek, yeni bir kitap verilmesini isteyen öğrencimiz de var. Okul kantinindeki yiyecekler pahalı olduğu için çözüm bulunmasını isteyen öğrencimiz de var" diye konuştu.