Cnn Türk Yayın Akışı - 28 Mayıs 2023

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği Cnn Türk yayın akışı listesi burada! Bugün Cnn Türk kanalında neler var? İşte detaylar...

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 CNN TÜRK Masası

05:00 Gece Haberleri

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

09:00 Haber

10:00 Haber

11:00 Haber

12:00 Haber

13:00 Haber

14:00 Haber

15:00 Haber

20:00 Seçim 2023

22:00 Seçim 2023