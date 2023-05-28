Cnn Türk Yayın Akışı - 28 Mayıs 2023
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Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği Cnn Türk yayın akışı listesi burada! Bugün Cnn Türk kanalında neler var? İşte detaylar...
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
01:00 CNN TÜRK Masası
05:00 Gece Haberleri
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
09:00 Haber
10:00 Haber
11:00 Haber
12:00 Haber
13:00 Haber
14:00 Haber
15:00 Haber
20:00 Seçim 2023
22:00 Seçim 2023
Kaynak: InterSinema.com / Güncel