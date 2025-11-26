CK Enerji Çamlıbel Elektrik 'Tarımın Enerjisi Raporu'nu yayınladı

CK Enerji Çamlıbel Elektrik; Sivas, Tokat ve Yozgat'ta tarımsal faaliyette bulunan abonelerinin, yaş ve cinsiyet dağılımından elektrik tüketimine kadar pek çok veriyi içeren 'Tarımın Enerjisi Raporu'nu açıkladı. CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, "Sektörde bir ilk olan rapor sadece enerji sektörüne değil, bölgesel kalkınma stratejilerinin belirlenmesine, tarımsal verimliliğin artırılmasına ve sürdürülebilir yatırımların planlanmasına da önemli bir rehber niteliği taşıyacak" dedi.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Tarımın Enerjisi Raporu'na göre, tarımsal faaliyet abonelerinin elektrik tüketimi, sulamaların yoğun olduğu ilk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,97 arttı. Geçen yıl üç ilde toplam elektrik tüketimi içinde yüzde 8,30 olan tarımsal faaliyet abonelerinin payı, bu senenin ilk 9 ayında ise yüzde 11,18'e yükseldi. Tarımsal faaliyet abonelerinin sadece yüzde 5,4'ünü kadınlar oluştururken 18-24 yaş genç abonelerin payı ise yüzde 0,4'lerde kaldı.

TOPLAM TÜKETİMİN YÜZDE 11,18'İ TARIMSAL ABONELERDEN GELDİ

Teknolojiye yaptıkları yatırımla görevli tedarik şirketi olarak hizmet verdikleri Sivas, Tokat ve Yozgat'taki tarımsal faaliyet abonelerinin profillerine yönelik verilerden 'CK Enerji Çamlıbel Elektrik Tarımın Enerjisi Raporu'nu oluşturduklarını belirten Bülbül, "Tarımsal faaliyetler hem bölge ekonomisinin hem de ülkemizin geleceği açısından stratejik öneme sahip. Biz CK Enerji olarak tarımın enerjisini doğru yönetmenin, üreticilerimize sürdürülebilir bir gelecek sunmanın temelini oluşturduğuna inanıyoruz. Bu raporla birlikte, tarımsal enerjinin bugünkü tablosunu ortaya koyarken geleceğin ihtiyaçlarına da ışık tutmak istedik. Raporumuza göre geçen yılın ilk 9 ayında tarımsal faaliyet abonelerimizin elektrik tüketimi 162,3 milyon kWh iken bu yıl aynı dönemde bu rakam yüzde 11,97 artarak 181,8 milyon kWh'nin üzerine çıktı. İklim değişikliğinin de etkisi ile bu yaz azalan yağışlar, kuraklık ve su kaynaklarının yetersizliği sonucu elektrikli sulama pompalarının daha yoğun kullanılması bu artışın ana en önemli nedenleri arasında yer aldı. Söz konusu abonelerin yüzde 91'inden fazlası tarımsal sulama kapsamında hizmet alırken, geçen yıl toplam tüketim içinde yüzde 8,30 olan tarımsal faaliyet abonelerinin toplam tüketimdeki payı, 2025 yılının ilk 9 ayında yüzde 11,18'e yükseldi" diye konuştu.

TARIMSAL TÜKETİMDE YOZGAT İLK SIRADA

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Tarımın Enerjisi raporunda üç ildeki tarımsal faaliyet abonelerinde 2012 yılından bu yana gözlenen artışa da yer verildi. Rapora göre Sivas, Tokat ve Yozgat'ta tarımsal faaliyetlere yönelik abone sayısı, 2012 yılında 625 iken 2025 yılı itibarıyla 8 bin 369'a ulaştı. Aradan geçen sürede bölgedeki tarım abone sayısı yüzde 1.239 arttı. Tarımsal faaliyet aboneleri alt kırılımına bakıldığında 7 bin 672 abone ile tarımsal işletmeler birinci sırada yer alırken hayvancılık işletmeleri 697 abone ile ikinci sırada yer aldı. Tarımsal faaliyet abonelerinin illere göre dağılımda Tokat yüzde 23, Sivas yüzde 33,9, Yozgat ise yüzde 43,1 paya sahip oldu. Üç il arasında Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi, 1.417 aboneyle en fazla tarımsal faaliyet abonesine sahip bölge olarak öne çıktı. Bu sayı, toplam tarım abonelerinin yaklaşık yüzde 17'sine karşılık gelirken Boğazlıyan'ı 911 aboneyle Sivas Merkez izledi.

TARIMDA GENÇLERİN PAYI YÜZDE 0,4 KADINLARIN PAYI YÜZDE 5,4

Raporun bir diğer dikkat çekici verisi ise yaş aralığı ve cinsiyet dağılımı oldu. Üç ildeki abonelerin sadece yüzde 0.4'lük kısmını genç yaş olarak tabir edilen 18–24 yaş aralığında olurken yüzde 63,6'sını yetişkin yaş olarak tabir edilen 25–64 yaş aralığı, yüzde 36'lık kısmını ise 65 yaş ve üzeri aboneler oluşturdu. Cinsiyet dağılımı incelendiğinde, tarımsal faaliyet abonelerinin yüzde 82,6'sının erkek, yüzde 5,4'ünün ise kadın olduğu görüldü. Bu arada abonelerin yüzde 12,1'i tüzel kişi kategorisinde yer aldı. Kadın abone oranının yüzde 8,6 ile Tokat'ta en yüksek seviyede olması, bölgedeki tarımsal katılımın coğrafi olarak da farklılık gösterdiğini ortaya koydu.

TARIMSAL İŞLETMELER YENİLENEBİLİR ENERJİYE YÖNELİYOR

İklim değişikliğinin etkisi ile son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretim ve tüketimindeki payı artarken, Tarımın Enerjisi Raporu'nda bölgede bu yöndeki gelişmelere de yer verildi. CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in hizmet bölgesi olan Sivas, Tokat ve Yozgat'ta tarımsal faaliyet gösteren işletmeler tarafından kurulan yenilenebilir enerji santrallerinin 2025 yılının ilk 9 ayında toplam üretimi 2,5 milyon kWh'ye ulaşırken, tarımsal işletmelerin bu santrallerden tükettikleri enerji ise 1,9 milyon kWh'yi buldu.

EĞİTİMLERLE TARIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNE DESTEK

Tarımın Enerjisi Raporu'na şirketin yürüttüğü Enerji Okuryazarlığı Projesi kapsamında 2022 yılında Tokat'ın Akyamaç ve Kemalpaşa köylerinde meyve üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlendiğinin altı çizildi. Bu eğitimlerde, tarımsal sulamada enerji tasarrufu sağlayacak yöntemler, uygun elektrik tarifeleri, yenilenebilir enerji kullanımı, verimli sulama teknikleri ve doğru ekipman seçimi gibi konularda bilgi paylaşıldı.