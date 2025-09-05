Çipras: Yunanistan'ın Silahlanma Harcamaları Savunma Sanayine Katkı Sağlamadı

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin son altı yılda 20 milyar avronun üzerinde silahlanmaya harcama yaptığını ancak ulusal savunma sanayisine hiçbir katkı sağlamadığını söyledi.

Çipras, bu yıl 5'incisi düzenlenen Selanik Metropolitan Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin savunma, dış politika ve ekonomi alanındaki politikalarını eleştirdi.

Ulusal savunma sanayisinin yeniden yapılandırılmasının gelecek beş yılın önceliği olması gerektiğini savunan Çipras, hükümetin son altı yılda 20 milyar avronun üzerinde silahlanmaya harcama yaptığını ancak ulusal savunma sanayisine hiçbir katkı sağlamadığını söyledi.

Çipras, Yunanistan'ın Avrupa ile Asya ve Afrika arasında enerji ve ticaret merkezi olarak konumlanması ve Hindistan, Çin ve Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinin de öncelik olması gerektiğini ifade etti.

Balkanlar ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini dile getiren Çipras, "Maalesef bugün bundan uzağız." dedi.

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Çipras, sosyal adaletsizlik ve yolsuzluğun ülkenin kurumsal yapısını çürüttüğünü belirtti.

Çipras, hükümetin politikalarının ülkeyi çıkmaza götürdüğünü savundu.

Mevcut ekonomik modelin orta sınıfı ve dar gelirli kesimleri daha da zayıflattığını söyleyen eski başbakan, "Rotayı değiştirmezsek kayalıklara sürükleniyoruz." diye konuştu.