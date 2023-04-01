Çinli Üst Düzey Diplomat Eski Japonya Başbakanı ile Görüştü

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de eski Japonya Başbakanı ve eski Boao Asya Forumu Başkanı Yasuo Fukuda ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de eski Japonya Başbakanı ve eski Boao Asya Forumu Başkanı Yasuo Fukuda ile bir araya geldi.

Wang, Çin'in, Japonya'nın Çin'e yönelik politikasındaki olası gerilemesinden endişe duymak ve Japonya'nın barışçıl kalkınma yönüne bağlılığını sürdürüp sürdürmeyeceğini sorgulama konusunda nedenleri olduğunu söyledi.

Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang, Çin'in, Japonya'nın iki ülke arasında imzalanan dört siyasi belgedeki özgün amaca geri dönmesini, tüm tarafların müdahalesini kaldırmasını ve Çin-Japonya ilişkilerinin sağlıklı gelişimine ve her alanda pandemi sonrasında alışverişlerin yeniden başlamasına yönelik şartları oluşturmasını beklediğini dile getirdi.

Fukuda'nın zaman içinde Çin-Japonya dostluğuna yaptığı katkılardan takdirle bahseden Wang, toplumun her kesiminden daha fazla Japonya vatandaşının, Çin-Japonya ilişkilerini iyileştirmede pozitif bir rol oynaması umudunu ifade etti.

Çin'in bölgesel anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme çabalarından övgüyle bahseden Fukuda ise Çin'in aktif şekilde ekonomik küreselleşmeyi teşvik ettiğini ve dış alışverişler ve işbirliğinden verimli sonuçlar elde ettiğini ve değişim ve düzensizlikle anılan dünyamıza güven ve kesinlik getirdiğini söyledi.

Fukuda, iki ülkenin üst düzey alışverişleri sürdürmesi, halklar arası alışverişlerini güçlendirmesi, karşılıklı anlayışı arttırması, yanlış anlama ve yanlış hükümleri ortadan kaldırması ve Asya'da barış ve kalkınma için birlikte çalışması umudunu dile getirdi.