Çinli Sözcü: Çin, Havana'daki Patlama Nedeniyle Derin Üzüntü Duydu - Haberler

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Çinli Sözcü: Çin, Havana'daki Patlama Nedeniyle Derin Üzüntü Duydu

Xinhua - Güncel
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Çinli Sözcü: Çin, Havana'daki Patlama Nedeniyle Derin Üzüntü Duydu

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in Küba'nın başkenti Havana'da bir otelde meydana gelen patlamada yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduğunu ve ölenlerin ailelerine ve yaralananlara içten taziyelerini sunduğunu söyledi.

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in Küba'nın başkenti Havana'da bir otelde meydana gelen patlamada yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduğunu ve ölenlerin ailelerine ve yaralananlara içten taziyelerini sunduğunu söyledi.

Sözcü Zhao Lijian, Çin ile Küba'nın çok uzun süredir devam eden ve derin bir dostluğa sahip iyi yoldaşlar, iyi dostlar ve iyi kardeşler olduklarını vurguladı. Zhao, "Bu keder anında Çin hükümeti ve halkı, Küba hükümetinin ve halkının yanında kararlılıkla durmaktadır" dedi. Küba Devlet Başkanlığı ofisine göre patlamada en az 26 kişi öldü, düzinelerce kişi ise yaralandı. Patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı düşünülüyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Havana, Sözcü, Küba, Güncel, Haberler

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