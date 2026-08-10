Unitree Robotics STAR Piyasasında Halka Arz Sürecini Başlattı

SHANGHAI, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çinli robot üreticisi Unitree Robotics, güçlü yatırımcı talebini gösteren ön talep toplama sürecinin ardından pazartesi günü Shanghai Borsası'nın teknoloji şirketlerine yönelik Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu (STAR) piyasasında halka arz için talep toplama sürecini başlattı.

Hangzhou merkezli şirket, hisse başına 150,80 yuandan (yaklaşık 22 ABD doları) 40,446434 milyon hissesini halka arza sunuyor. Bu rakam arz sonrası hisse sermayesinin yüzde 10'una karşılık geliyor. Halka arzdan brüt olarak yaklaşık 6,10 milyar yuan gelir elde edilmesi bekleniyor.

İzahnameye göre geçersiz teklifler ve önerilen taleplerin en yüksek fiyatlı bölümü çıkarıldıktan sonra kalan çevrim dışı talep toplamda 71,463 milyar hisseye ulaştı. Bu rakam, stratejik tahsis için yapılacak düzeltme öncesinde başlangıçtaki çevrim dışı arz büyüklüğünün 2.760,67 katına denk geliyor.

İzahnamede, Unitree'nin temel olarak yüksek performanslı genel amaçlı insansı ve dört ayaklı robotlar, robot bileşenleri ve somutlaştırılmış zeka modelleri geliştirdiği, ürettiği ve sattığı belirtildi. Resmi internet sitesinde Unitree kendisini temel robot parçaları, hareket kontrolü, robot algılaması ve diğer kapsamlı alanlarda lider konumda bir sivil robotik şirketi olarak tanımlıyor.

İzahnameye göre Unitree, 2023-2025 arasında 33.294 adet dört ayaklı robot, 5.632 adet de insansı robot sattı. Şirketin 2025 yılındaki insansı robot sevkiyatları 5.500 adedi aşmış durumda ve bu sayıya tekerlekli çift kollu robotlar dahil değil.

Çin'in menkul kıymetler düzenleyici kurumu, 1 Temmuz tarihli bir kararla Unitree'nin halka arz kayıt başvurusunu onaylamıştı.

Kaynak: Xinhua