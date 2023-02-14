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Çinli Kurtarma Ekiplerinin Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Devam Ediyor

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Çinli Kurtarma Ekiplerinin Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Devam Ediyor

ANTAKYA, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından gönderilen 82 kişilik ekibin yanı sıra Çin'den gelen sivil kurtarma ekipleri de Türkiye'nin depremden etkilenen illerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Çinli Kurtarma Ekiplerinin Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Devam EdiyorÇin Arama ve Kurtarma Ekibi'nin Hatay'ın Antakya ilçesindeki stadyumun dışına kurulan geçici kamp alanı, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

ANTAKYA, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından gönderilen 82 kişilik ekibin yanı sıra Çin'den gelen sivil kurtarma ekipleri de Türkiye'nin depremden etkilenen illerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bu ekiplerin bugüne kadar enkaz altından kurtardığı kişi sayısı 10'u geçti.

Çinli Kurtarma Ekiplerinin Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Devam EdiyorHatay'ın Antakya ilçesindeki stadyumun dışına kurulan geçici kamp alanında Çin Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleri ekipmanlarını kontrol ediyor, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Çinli Kurtarma Ekiplerinin Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Devam EdiyorHatay'ın Antakya ilçesindeki stadyumun dışına kurulan geçici kamp alanında Çin Arama ve Kurtarma Ekibi'nden bir doktor ilaçları kontrol ediyor, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Çinli Kurtarma Ekiplerinin Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Devam EdiyorÇin Arama ve Kurtarma Ekibi'nin Hatay'ın Antakya ilçesindeki stadyumun dışına kurulan geçici kamp alanı, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Çinli Kurtarma Ekiplerinin Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Devam EdiyorHatay'ın Antakya ilçesindeki stadyumun dışına kurulan geçici kamp alanında Çin Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleri ekipmanlarını kontrol ediyor, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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