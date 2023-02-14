Çinli Kurtarma Ekiplerinin Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Devam Ediyor
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ANTAKYA, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından gönderilen 82 kişilik ekibin yanı sıra Çin'den gelen sivil kurtarma ekipleri de Türkiye'nin depremden etkilenen illerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
ANTAKYA, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından gönderilen 82 kişilik ekibin yanı sıra Çin'den gelen sivil kurtarma ekipleri de Türkiye'nin depremden etkilenen illerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bu ekiplerin bugüne kadar enkaz altından kurtardığı kişi sayısı 10'u geçti.
Kaynak: Xinhua / Güncel