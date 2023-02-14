Çinli Kurtarma Ekiplerinin Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Devam Ediyor Güncel Haberler ANTAKYA, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından gönderilen 82 kişilik ekibin yanı sıra Çin'den gelen sivil kurtarma ekipleri de Türkiye'nin depremden etkilenen illerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Çin Arama ve Kurtarma Ekibi'nin Hatay'ın Antakya ilçesindeki stadyumun dışına kurulan geçici kamp alanı, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) ANTAKYA, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından gönderilen 82 kişilik ekibin yanı sıra Çin'den gelen sivil kurtarma ekipleri de Türkiye'nin depremden etkilenen illerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bu ekiplerin bugüne kadar enkaz altından kurtardığı kişi sayısı 10'u geçti. Hatay'ın Antakya ilçesindeki stadyumun dışına kurulan geçici kamp alanında Çin Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleri ekipmanlarını kontrol ediyor, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Hatay'ın Antakya ilçesindeki stadyumun dışına kurulan geçici kamp alanında Çin Arama ve Kurtarma Ekibi'nden bir doktor ilaçları kontrol ediyor, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Çin Arama ve Kurtarma Ekibi'nin Hatay'ın Antakya ilçesindeki stadyumun dışına kurulan geçici kamp alanı, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Hatay'ın Antakya ilçesindeki stadyumun dışına kurulan geçici kamp alanında Çin Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleri ekipmanlarını kontrol ediyor, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Sevgililer Günü Türkiye Güncel Haberler

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